Возле Рижской думы прошел митинг "Согласия" в поддержку Ушакова

9 февраля с 12 ч. на Ратушной площади прошел митинг, организованный партией "Согласие". Delfi обобщил разнообразную информацию, предшествующую этой акции.

Организаторы митинга проводят параллель между современными "политическими" делами в Латвии и деятельностью НКВД. "Тройки" из членов партии решают, кто в нашей стране виновен, а кто невиновен. Решения о роспуске думы принимаются националистами на конгрессе партии", — говорится в призыве.

Партия призывает не допустить, чтобы так же было и в Риге, и не позволить националистам "вернуть латышскую Ригу".

Одна из главных причин акции — обыски, проведенные сотрудниками Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в Рижской думе и в доме мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие"). Обыски связаны с коррупционным скандалом в муниципальном предприятии Rīgas Satiksme. Партия "Согласие" заявила, что считает их "политически мотивированной попыткой одной партии изменить итог выборов — об этом эта партия националистов ранее открыто заявила на своем съезде".

Šimtai žmonių Rygoje susirinko į mitingą paremti merą N. Ušakovą Foto: Scanpix

Сколько будет длиться и кто явится?

Согласно анонсу мероприятия, который разместила официальная страница партии в Facebook, митинг продлится до 14:00. Прийти призывают всех, кто готов выступить против "старых партий", "красных линий", и "деления на латышей и нелатышей", а также за право "самим решать, кто управляет городом". Более подробно о том, почему такая акция потребовалась и каковы аргументы ее сторонников и оппонентов — во вчерашнем интервью представителей "Согласия" и Национального объединения на Delfi TV (ведущий — Янис Домбурс).

Спецслужба предупреждает — знайте меру

Радикально настроенные люди могут использовать митинг в своих интересах, предупреждала Служба государственной безопасности (СГБ).

СГБ призывала жителей не участвовать в провокациях и противоправных действиях, которые угрожают безопасности окружающих и общественному порядку. За такое поведение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Те, кому известно о готовящихся провокациях, могут позвонить по телефону 67208964 или написать на электронную почту dd@vdd.gov.lv. Об уже происходящей на митинге провокации лучше сообщать в полицию по телефону 110 или ближайшему полицейскому.

Однако Служба госбезопасности напоминает, что каждый житель Латвии имеет право на свободу слова и свободное выражение своих взглядов.

Полезная информация

Отметим, что в связи с проведением акции "Согласия" в центре Риги на сутки ограничат движение автотранспорта. С 17 часов пятницы до 17 часов субботы запрещены остановка и стоянка транспортных средств на ул. Калькю на участке от набережной 11 Ноября до Ратушной площади.