Moody's повысило рейтинг России с "мусорного" до инвестиционного уровня

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня. Moody's оставалось единственным агентством, удерживавшим рейтинг России на "мусорном" уровне Ba1.

"Повышение рейтинга России отражает позитивное влияние мер, введенных в последние годы для укрепления и без того надежных государственных финансов и внешних показателей и снижения уязвимости страны от внешних шоков, включая новые санкции", - говорится в сообщении агентства.

"Влияние возможного введения новых санкций [...] может быть сдержано в последующие месяцы без нанесения существенного ущерба кредитному профилю страны", - предполагают в Moody's.

Министр финансов Антон Силуанов назвал решение Moody's справедливым, хотя и несколько запоздалым.

"Я рад, что очевидные успехи экономической политики России были по достоинству оценены Moody's, и теперь все три мировых рейтинговых агентства рекомендуют своим клиентам инвестировать в нашу страну," - цитирует министра РИА Новости.

Три года на спекулятивном уровне

Рейтинговое агентство S&P понизило суверенный рейтинг России до "мусорного" уровня 26 января 2015 года. Тогда агентство объяснило свои действия ухудшением ситуации в финансовом секторе и неблагоприятными перспективами российской экономики, в том числе влиянием санкций. Следом - в феврале 2015 года - до мусорного уровня снизило рейтинг и Moody's.

"Мусорный" рейтинг в данном случае - синоним неинвестиционного или спекулятивного. Чем ниже рейтинг, тем ниже инвесторы оценивают способность государства справляться со своими финансовыми обязательствами. Существует еще одна зависимость - чем ниже рейтинг, тем выше для российских компаний стоимость кредитов за рубежом и тем выше доходность по российским гособлигациями и, соответственно, выше расходы государства по обслуживанию долга.

Только одно агентство из "большой тройки" - Fitch - сохраняло суверенный кредитный рейтинг России в статусе инвестиционного, но агентство держало его лишь на одну ступень выше "мусорного".

"Большая тройка" рейтинговых агентств (S&P, Moody's и Fitch) оценивала суверенный рейтинг России ниже инвестиционного уровня с середины кризисных 90-х (агентства начали публиковать суверенные рейтинги России с 1996 года) до середины 2000-х годов. После аннексии Крыма и введенных в отношении России санкций "большая тройка" вновь понизила рейтинги.