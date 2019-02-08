Apple пригрозила удалить из App Store приложения, которые тайно записывают действия пользователей

Целый ряд связанных с туризмом приложений для iOS-устройств втайне от пользователей отслеживает их действия, а также делает снимки экрана смартфона. Об этом 7 февраля сообщило издание TechCrunch.

В числе таких приложений издание упоминает сервисы бронирования Hotels.com и Expedia, приложение авиакомпании Singapore Airlines и приложение магазина одежды Abercrombie & Fitch. Все они воспользовались услугами аналитической компании Glassbox: ее код, встроенный в мобильное приложение, позволяет отслеживать активность пользователей в целях дальнейшего анализа и улучшения программ.

Как пишет The Verge, в Apple подтвердили информацию журналистов TechCrunch. В компании признали, что использование инструментов слежки без получения согласия пользователя нарушает правила магазина App Store. В связи с этим Apple пригрозила от разработчиков уличенных в слежке приложений либо удалить из них код для мониторинга действий пользователя, либо уведомить пользователей о слежке и получить их согласие на нее. Если компании не выполнят требования Apple, их приложения будут принудительно удалены из магазина.

Комментируя публикацию TechCrunch, представители Glassbox подчеркнули, что компания не заинтересована в "шпионаже" – целью ее сервиса по сбору данных является исключительно улучшение пользовательского опыта. На основе полученной информации клиенты Glassbox могут лучше понять, как люди используют их приложения и с какими проблемами они сталкиваются. Также в Glassbox заверили журналистов, что компания предоставляет клиентам инструменты, которые позволяют скрывать персональные данные при сборе информации.

"Мы убеждены, что наши клиенты должны иметь ясную политику конфиденциальности, чтобы пользователи знали о записи своих данных. Точно так же колл-центры информируют клиентов о том, что их звонки записываются", – заявили в Glassbox.

Отметим, это уже вторая история со сбором данных через приложения в App Store, о которой стало известно в последнее время. На прошлой неделе за нарушение правил App Store Apple ненадолго лишила Facebook и Gogle так называемого корпоративного сертификата, который позволяет разработчикам приложений для iOS распространять их по ссылке за пределами магазина приложений.