Журналистку вынудили уволиться из ТАСС из-за материала о связи "повара Путина" с дизентерией в детсадах

Журналистка Дарья Бурлакова написала в своем блоге на "Эхе Москвы", что ее вынудили уволиться с должности редактора ТАСС после того, как она подготовила материал о дизентерии в московских детских садах и причастности к ней компании бизнесмена Евгения Пригожина.

По словам Бурлаковой, она начала интересоваться этой темой еще год назад, получив десятки обращений родителей. Однако после того, как материал был готов, журналистке сообщили, что он не будет опубликован, поскольку в материале фигурировало имя Евгения Пригожина, известного как "повар Путина" и его компании "Комбинат питания "Конкорд". Журналистка предложила этот материал "Новой газете", после чего в ТАСС ей предложили не подписывать материал своей фамилией, чтобы не скомпрометировать информагентство, либо написать заявление об увольнении по собственному желанию.

"Получив от меня отказ общаться на языке ультиматума и просьбу не отвлекать незаконными требованиями от работы, в скором времени мне уже в другом тоне предложили завершить сотрудничество по соглашению сторон на подходящих мне условиях", - рассказывает журналистка. В январе она прекратила работу в ТАСС, а 7 февраля ее расследование вышло в "Новой газете". В самом агентстве отказались комментировать ситуацию с увольнением журналистки и предложили направить официальный запрос на имя гендиректора.

В материале "Новой газеты" отмечается, что до этого вспышка дизентерии в детских садах была зафиксирована в феврале прошлого года в Южном административном округе. "Сначала поликлиники всячески скрывали результаты анализов, выдавали родителям недостоверные документы, вместо дизентерии в диагнозе писали ОРЗ", - говорит Александр Беляев, ребенок которого посещал сад "Дельфиненок".

Тогда результаты анализов в независимых медицинских лабораториях подтвердили шигеллу у 93 детей. Роспотребнадзор, в свою очередь, установил, что "заболеваемость связана с употреблением инфицированной пищевой продукции, выданной на пищеблоке учреждения", и суд временно отстранил компанию от поставок питания. Однако впоследствии фирма снова начала поставку питания во все школы и в сад, а Роспотребнадзор даже не предоставил результаты своей экспертизы.

Нынешняя система детского питания в Москве начала складываться в 2011 году, когда ООО "Комбинат питания "Конкорд" Евгения Пригожина выиграло госконтракты на поставку готового, так называемого "бортового" питания в ряд школ столицы.

В 2011 году эксперимент на детях вызвал беспокойство у столичного управления Роспотребнадзора. Ведомство запросило информацию о продукции "Конкорда", но об ответе компании на запрос ничего не известно. Спустя месяц Госинспекция Москвы по качеству сельхозпродукции, сырья и продовольствия (МосГИК) выявила нарушения в двух школах, учеников которых кормил "Конкорд".

В 2012 году департамент образования Москвы ввел в детских садах новое витаминизированное меню. Усиленная порция витаминов и искусственные напитки вызвали аллергию у многих детей. Родители вышли на митинги. После чего руководитель департамента Исаак Калина заявил об изменении системы школьного питания в Москве. А детские сады столицы начали переводить на аутсорсинг. И если изначально "Конкорд" предложил очень хорошее меню, то впоследствии на детях стали экономить и урезать питание.

В 2013 году была создана "Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения", которую ранее возглавлял заместитель гендиректора ООО "Комбинат питания "Конкорд" Евгения Пригожина. В 2015 году конкурс на поставку еды в школы и детские сады выиграли пять компаний, входящие в эту ассоциацию. А новые правила проведения тендеров лишь закрепили скрытую монополию.

О причастности Пригожина к ЧП заявила и юрист фонда ФБК Любовь Соболь, также занимавшаяся случаями дизентерии в детсадах. Она рассказала на Youtube о том, что Пригожин от имени своей фирмы предложил ей посетить производство в Люберцах. Она напомнила, что после расследования, связанного с дизентерией в детсадах, на ее мужа напали возле подъезда, и уголовное дело по факту нападения "то открывают, то закрывают".

"Вы думаете, я испугаюсь? Нет, я приду. Только в вашу игру я играть не буду", - заявляет Соболь, отмечая, что готова приехать на комбинат вместе с родителями пострадавших детей и оператором. "Чтобы все эту встречу потом могли посмотреть". Она потребовала присутствия на встрече руководителя комбината, который должен ответить на вопрос о причинах инцидента и заняться вопросом компенсации семьям пострадавших.

Она также пригласила к участию в этой встрече мэра Москвы Сергея Собянина. "Мы помним, благодаря кому фирма Пригожина получает десятки миллиардов рублей из московского бюджета", - заключает юрист.

О массовом заражении дизентерией в детских садах сообщалось в конце 2018 года. Тогда под предлогом распространения ОРВИ закрыли на карантин детский сад при школе номер 2051, но в сети появилась информация, что речь идет об эпидемии дизентерии, распространившейся как минимум в нескольких детсадах и вызванной некачественными продуктами. На следующий день в СМИ появилась информация о том, что в саду отравились 70 детей.

24 декабря телеканал "360" сообщил, что на карантин закрыли еще одно дошкольное учреждение - ГБОУ "Школа номер 1360". Об этом рассказала директор детсада Татьяна Кувшинова. Комментируя слова родителей, ранее рассказавших, что в саду отравились 42 ребенка, Кувшинова заявила о вызове в сад сотрудников Роспотребнадзора. Впоследствии это сообщение было удалено с сайта телеканала.

На следующий день, 25 декабря в группе "Дизентерия в детских садах Москвы" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что врачи, осматривавшие пострадавших посетителей детсада при школе N 2051, якобы ставят детям некорректные диагнозы, чтобы скрыть реальную картину происходящего.

Другая посетительница группы пожаловалась на руководство детсада 1205 в Сокольниках. По ее словам, представители СЭС и Роспотребнадзора были вызваны в детсад спустя 5 дней после того, как несколько детей были госпитализированы с диагнозом кишечной инфекции: врачи установили случаи заражения шигеллой и сальмонеллой. Руководство детсада проблемы массового заболевания детей не увидело, а пробы еды были уничтожены. Глава комплекса обвинила родителей в том, что те приводят больных детей, и ни отмены каких-либо мероприятий, ни проверки кухни не последовало. По словам посетительницы, аналогичные случаи повторялись "2 месяца назад и весной".

Между тем мать одного из пострадавших детей рассказала, что около 15 воспитанников детского сада 2051 находятся в больнице, многие лечатся на дому. Симптомы отравления у ее ребенка появились в ночь на 20 декабря: на следующий день у него взяли анализы на дому, но результатов так и не предоставили.

"Нас приглашали на встречу с директрисой. На все наши вопросы по поводу источника отравления она говорит, что никаких подтвержденных диагнозов еще нет. Информацию о распространении дизентерии в соцсетях блокируют, а врачам, видимо, рекомендовали не разглашать данные анализов. То, что мы разглашаем в группах блокируют, у нас исчезает информация из чата, из соцсетей, у меня лично блокировался пост в Instagram два раза", - рассказала она, добавив, что на днях в больницу приезжали журналисты одного из телеканалов, однако к врачам и родителям заболевших их не пустили.

В ведомстве утверждают, что всех пострадавших еще в январе выписали из больницы, однако случаи заражения детей продолжаются до сих пор. "Мы до сих пор болеем. Липнет всё. Флора у ребёнка убита напрочь. На прошлой неделе уехали ночью в больницу - скрутил живот. Вернулись домой. Кровь плохая. Сегодня третий день температура 38,5, ребёнок зелёный. Есть не может - только на лекарствах", - написала одна из матерей 4 февраля.