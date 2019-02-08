Януковичу по указу Путина предоставили государственную охрану

Бывший президент Украины Виктор Янукович пользуется в России государственной охраной. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

По словам представителя Кремля, охрана бывшему украинскому лидеру была предоставлена по указу президента России Владимира Путина. Песков отметил, что соответствующий указ был подписан, когда Янукович въехал на территорию России, пребывая еще в статусе президента Украины, но не уточнил, какая именно структура охраняет экс-главу Украины.

Ранее Янукович на пресс-конференции в Москве заявил, что в последнее время ему поступает информация о готовящемся на него покушении. Он добавил, что подобные угрозы звучат и в адрес других украинских политиков.

В конце января бывший заместитель главы Службы безопасности Украины генерал-майор Виктор Ягун рассказал, что украинский спецназ может выкрасть Януковича из России. По его словам, проведение спецоперации — единственная возможность вернуть бывшего президента на Украину.

24 января Оболонский суд Киева признал Януковича виновным по делу о госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении бывшего украинского лидера рассматривалось заочно, так как он находится на территории России, куда бежал в 2014 году.