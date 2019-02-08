Океаны Земли изменят свой цвет

Ученые Массачусетского технологического института пришли к выводу, что изменение климата спровоцируют значительные изменения в распространении фитопланктона в Мировом океане. Это приведет к тому, что к 2100 году морская вода в различных областях усилит голубой или зеленый цвет. Об этом сообщается на EurekAlert!.

Цвет океана зависит от наличия микроорганизмов и питательных веществ. Молекулы воды поглощают почти весь солнечный свет за исключением голубой части спектра. Поэтому почти безжизненные области Мирового океана имеют насыщенный синий цвет. Микроорганизмы могут поглощать и отражать свет другой длины волны, что изменяет оттенок морской воды. Фитопланктон содержит хлорофилл, который отражает зеленый свет

Исследователи разработали глобальную модель, которая предсказывает рост и взаимодействие между различными видами фитопланктона и крупными водорослями. По ней удалось определить, как изменится видовой состав этих организмов в различных областях Мирового океана в зависимости от повышения температуры морской воды в результате глобального потепления. Ученые также выяснили, как изменятся показатели поглощения и отражения фитопланктоном солнечного света в толще воды.

Оказалось, что к концу XXI века более 50 процентов морской воды изменит свой цвет. В субтропических районах усилятся голубые оттенки, поскольку здесь уменьшится количество фитопланктона и других морских организмов. Около полюсов вода станет зеленее, поскольку повышение температуры там, где всегда было холодно, вызовет резкий рост одноклеточных и многоклеточных водорослей.

По словам ученых, эти изменения будут заметны для спутниковых систем наблюдения, а не для невооруженного глаза, однако они будут достаточно сильными, чтобы воздействовать на пищевые сети, поддерживаемые фитопланктоном.