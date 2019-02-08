WP: экс-глава штаба Трампа мог работать на Украину в 2018 году

Американские прокуроры утверждают, что бывший глава предвыборного штаба президента США Пол Манафорт занимался украинскими политическими вопросами и после предъявления ему обвинений в 2018 году, пишет The Washington Post со ссылкой на судебные документы.

Новые подробности в деле Манафорта появились в частично отредактированной расшифровке стенограммы закрытых слушаний, опубликованной 7 февраля. Слушание, на котором выступала защита Манафорта, проводилось в рамках расследования специального прокурора США Роберта Мюллера по вопросу возможного нарушения соглашения о сотрудничестве со следствием и лжи прокурорам.

Прокуроры подозревают, что Манафорт лжет и теперь в надежде дождаться помилования от президента США Дональда Трампа, пишет газета со ссылкой на стенограмму слушания. Как пишет WP, прокурор Эндрю Вайсманн предположил, что Манафорт, возможно, солгал, чтобы скрыть схему, по которой он завладел наличной суммой и при этом выполнял неоплачиваемую работу во время предвыборной кампании Трампа.

В сентябре 2018 года экс-глава штаба Трампа признал себя виновным во лжи. В августе он был осужден по делу о финансовом и налоговом мошенничестве. Спецпрокурор Мюллер руководит продолжающимся в США делом о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.