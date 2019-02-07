"Думать — потом говорить": CNN дал советы Трампу

Заявления президента США Дональда Трампа часто предшествуют его политическим решениям, а иностранные лидеры зачастую видят первыми его сообщения в твиттере, отмечает американский телеканал CNN.

Влияние, которое оказывают слова Трампа, должно заставить американского лидера задумываться, прежде чем говорить, добавляет CNN. Однако его речь «О положении страны» во вторник, 5 февраля, доказала обратное, особенно во время обсуждения вопросов внешней политики.

Вместо предоставления четкой стратегии Трамп обратил внимания на внешние кризисы и описал «двойные стандарты» США в подходе к отношению с различными странами. Как поясняет телеканал, это указывает на отсутствие последовательного, аналитического подхода к вопросам внешней политики, которые имеют большое значение для американской национальной безопасности.

Если Трамп хочет завоевать доверие американского народа и заслужить доверие иностранных лидеров, ему следует серьезно подумать о последствиях приказов, которые он дает. Кроме того, президенту США необходимо необходимо сначала думать, прежде чем говорить о кризисах, которые соответствуют политической, а не национальной повестке дня.

Трампу необходимо начать последовательное общение, которое бы помогало эффективно влиять на поведение мировых лидеров, на помощь и поддержку которых рассчитывают США.