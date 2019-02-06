США призывают страны ЕС не сотрудничать с компанией Huawei в сфере развития 5G

Страны Евросоюза должны отказаться от закупок оборудования китайской компании Huawei, предназначенного для создания сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщил Reuters неназванный представитель Госдепа США по итогам встречи с членами Еврокомиссии, которая прошла в Брюсселе 5 февраля.

По его словам, США призывают ЕС к осторожности и рекомендуют не подписывать контракты с ненадежными поставщиками оборудования из Китая, включая Huawei.

"Сотрудничество с таким с ненадежным поставщиком, как Huawei или ZTE, может привести к серьезным последствиям для вашей (европейской - прим. NEWSru.com) национальной безопасности. И поскольку мы являемся военными союзниками практически со всеми членами Европейского Союза, то и для нашей национальной безопасности", - заявил собеседник Reuters.

Напомним, 29 января Минюст США официально предъявил ряд обвинений Huawei, а также финансовому директору и члену совета директоров китайской компании Мэн Ванчжоу, которая была задержана в Канаде в начале декабря и может быть экстрадирована в США. Компанию обвинили в промышленном шпионаже, мошенничестве, краже интеллектуальной собственности и нарушении санкций США в отношении Ирана.

После публикации обвинений в КНР вновь призвали США отказаться от преследования Ванчжоу. "Мы еще раз призываем американскую сторону отозвать ордер на арест госпожи Мэн и не следовать далее по этому ошибочному пути", - заявил представитель МИД КНР.

В конце ноября правительство США обратилось к ключевым союзникам по всему миру с призывом о прекращении использования оборудования Huawei, которое, по мнению Соединенных Штатов, может использоваться для шпионажа. 7 декабря стало известно, что Власти Японии планируют исключить продукцию Huawei и ZTE из государственных закупок.