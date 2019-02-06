"Если бы не я, была бы война": Трамп хочет договор с Россией

Президент США Дональд Трамп в ходе послания конгрессу подтвердил планы выйти из ДРСМД, однако не исключил подписания с Россией нового соглашения, к которому может присоединиться Китай. Как и в прошлогодней речи, глава Белого дома сделал акцент на успехах в экономике — но, как утверждают его оппоненты, приписал себе в заслуги экономический рост, который начался еще при президентстве Барака Обамы.

«Возможно, мы сможем заключить новый договор, включив туда Китай, но, возможно, и не сможем», — так обозначил президент США Дональд Трамп в ходе ежегодного обращения к конгрессу перспективы диалога с Россией вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), участие в котором приостановил сначала Вашингтон, а после и Москва.

В ночь на 6 февраля Трамп зачитал перед обеими палатами конгресса традиционную речь «О положении дел в стране». В блоке, посвященном внешней политике США, Трамп выделил работу по заключению нового соглашения, которое придет на смену ДРСМД, в качестве одного из ключевых направлений.

Вашингтон не устраивает, что Китай, не являясь страной-подписантом ДРСМД, спокойно создает ракеты, производить которые США не имеют право по своим обязательствам в рамках действовавшего соглашения.

Говоря о договоре, президент США заявил, что Россия «постоянно его нарушала, в то время как США ему следовали». Трамп уведомил, что США официально выходят из договора. Но в любом случае произойдет это через шесть месяцев. Москва, тем не менее, неоднократно подчеркивала, что неукоснительно соблюдала все требования в рамках Договора, а также заявляла о том, что у России также есть вопросы к соблюдению условий соглашения со стороны Вашингтона.

Как полагает глава аналитического центра GlobalSecurity.Org Джон Пайк, выход из Договора означает, что США будут разрабатывать ракету средней дальности, которая сможет быть применена против КНР. Однако, по мнению эксперта, «когда Трамп покинет кабинет, программу прекратят».

Отсылка в контексте ДРСМД была единственным упоминанием Москвы в речи: вся воинственная риторика досталась Ирану, режим которого Трамп подверг резкой критике за угрозы США и Израилю.

В свою очередь, говоря о КНДР, Трамп охарактеризовал свои отношения с ее лидером Ким Чен Ыном как «хорошие». Он заявил, что собирается встретиться с ним в конце февраля во Вьетнаме, и подчеркнул, что КНДР не проводит ядерных испытаний уже 15 месяцев. Более того, он заявил, что если бы не он, то США уже находились бы с Северной Кореей в состоянии войны.

Воинственную риторику Трамп сочетал с заявлениями о прекращении «бесконечных войн», на которые США потратили $7 трлн. Он вновь заявил о возвращении военных из Сирии и начале переговоров с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане. Он, правда, признался, что они могут не привести к результату, однако «необходимо дать им шанс».

Напомним, что США, как, впрочем, и Россия, воевали с «талибами», однако в последние годы пришли к необходимости переговоров с ними, видя в них меньшее зло, в отличие от исламистов террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ, запрещена в России). Их Трамп назвал «кровавыми монстрами», однако похвастался, что благодаря действиям США большую часть территории Сирии удалось зачистить от «игиловцев».

От социализма к социальному



Досталось от Трампа и лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро. Он заявил, что венесуэльский лидер довел страну до бедности, упражняясь в построении «социализма».

«Америка никогда не будет социалистическим государством», — резюмировал Трамп, добавив, что в США есть силы, которые пытаются «насадить социализм».

Эти слова главы Белого дома были камнем в сторону левых демократов, которые говорят о себе как о сторонниках «демократического социализма». Одним из них, к слову, является в прошлом кандидат от Демократической партии в президенты США Берни Сандерс, сенатор от штата Вермонт. Сегодня социалистов в конгрессе США представляет и политик Александрия Окасио-Кортес.

Однако, несмотря на жесткую риторику противника социализма, Трамп в своей речи заявил о ряде инициатив, которые характерны для левых европейских правительств. В частности, одна из них — возможность получения оплачиваемого отпуска по уходу за новорожденным, такое предложение прозвучало впервые в истории США. Кроме того, Трамп обратился к конгрессу с просьбой поскорее принять законопроект, который способствовал бы снижению цен на лекарства.

Он также приписал своей администрации заслуги в том, что сейчас в конгрессе находится рекордное количество женщин.

Кроме того, Трамп попросил конгресс как можно скорее выделить деньги на борьбу с распространением ВИЧ-инфекции и исследования по борьбе с детским раком. Чтобы проиллюстрировать ситуацию, президент пригласил в зал девочку по имени Грейс, болеющую раком мозга. В зале, где проходило выступление, она сидела вместе с супругой президента Меланьей.

Все эти и другие социальные инициативы имели очевидную цель — приблизить к себе сторонников демократов, которые сегодня контролируют нижнюю палату конгресса США.

Трамп заявил, что готов работать с политическими оппонентами: «Миллионы американцев смотрят на нас, надеясь, что мы будем править не как две партии, а как одна нация».

«Вместе мы можем преодолеть десятилетия политического тупика. Мы можем преодолеть старые разногласия, залечить старые раны, создать новые коалиции, выработать новые решения и открыть необычайное обещание будущего Америки», — сказал президент США.

«Шатдаун» не закончился



Глава Белого дома напомнил, что «шатдаун» — временная приостановка работы правительства — может вновь возобновиться через 10 дней, и призвал демократов и к компромиссу. Он вновь пообещал выделить деньги на охрану границ, помощь в обустройстве легальных иммигрантов, но дал понять, что от идеи построить стену на южных границах США не отступится: «Стены работают, и они сохраняют жизни».

Президент обещает, что это будет прозрачная конструкция, а не «сплошная бетонная стена», и приводит пример Сан-Диего, где такое сооружение было возведено, и это, по словам Трампа, существенно снизило нелегальное проникновение в страну.

Как и в прошлом послании, Трамп вновь смаковал истории, связанные с проникновением поставщиков наркотиков через американо-мексиканскую границу, а также вовлечением детей нелегалов в проституцию.

Чтобы окончательно «добить» оппонентов, Трамп пригласил двух девочек, родители которых были убиты нелегальными мигрантами в городе Рино (штат Невада). «Я хочу, чтобы в нашу страну приезжало много иммигрантов, но они должны приходить законным путем», — подчеркнул Трамп.

Экономический бум?



Значительную часть послания Трамп посвятил состоянию экономики, заявив что «наш союз находится в сильном состоянии». «В первый раз за 65 лет США — экспортер энергоносителей. Нашей экономике завидует мир, наши военные — самые сильные, а США сегодня — первые в мире по добыче нефти и газа. Зарплаты растут, а зарплаты «синих воротничков» растут быстрее, чем ожидалось, 5 млн американцев перестали получать продовольственные талоны. Экономика растет в два раза быстрее, безработица достигла низкого уровня со времен четверти века», — перечислял Трамп.

Часть из этих заявлений вызвала горячее одобрение сторонников Трампа, которые скандировали «США!», «США!». Президент не скрывал, что ему была приятна такая реакция — он улыбался и подбадривал сторонников.

Однако телеканал CNN, анализируя речь президента, отметил, что рост зарплат, о котором говорит Трамп, является продолжением процесса, который был характерен и для президентства его предшественника Барака Обамы.

По данным телеканала, Трамп унаследовал рынок труда на более поздних этапах восстановления после Великой рецессии, поэтому создание новых рабочих мест является последовательным продолжением этого процесса. Телеканал констатировал, что заявления Трампа о «беспрецедентном экономическом буме» несколько преувеличены. Максимум, на что может претендовать президент США, это на «ускорение экономики».

И ключевой момент, на котором акцентирует внимание CNN, заключается в том, что экономисты прогнозируют дальнейшее замедление роста экономики в 2019 году, поскольку последствия налогово-бюджетного стимулирования стираются, а предприятия и потребители сталкиваются с более высокими процентными ставками.

Однако независимо от экономических выкладок, именно наличие уверенности в завтрашнем дне станет для американцев главным на голосовании на выборах 2020 года, и президент США это хорошо понимает. Тем не менее, согласно недавнему опросу агентства Associated Press и социологического центра NORC, 70% американцев считают, что страна находится на неверном пути. В свою очередь, 52% граждан полагают, что дела в новом году будут только хуже.