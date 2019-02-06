Возле побережья США столкнулись два военных корабля

Два корабля Военно-морских сил США столкнулись при пополнении запасов у восточного побережья страны. Об этом сообщается на странице в Facebook американских ВМС.

Корабли действовали совместно с авианосной ударной группой во главе с авианосцем Abraham Lincoln, командование ВМС США проведет расследование случившегося.

По данным пресс-службы, речь идет о "незначительном происшествии" - ракетный крейсер Leyte Gulf и сухогруз Robert E. Peary столкнулись кормами. В результате инцидента никто не пострадал, корабли смогли продолжить ход. Оценка урона будет произведена после того, как они вернутся в порт приписки.

Похожий инцидент произошел в июне 2017 года в 20 километрах от мыса Иродзаки на юге японского полуострова Идзу. Американский эсминец Fitzgerald столкнулся с филиппинским контейнеровозом ACX Crystal. В результате аварии погибли семеро моряков, еще трое получили ранения.

В командовании ВМС США тогда заявили, что к столкновению привело "неадекватное руководство" кораблем со стороны капитана эсминца, его первого помощника и еще одного старшего офицера. Аналогичный инцидент произошел 21 августа 2017 года, когда эсминец John McCain столкнулся с либерийским танкером Alnic MC при заходе в порт Сингапура. Тогда погибли десять моряков.

Позднее стало известно, что капитанов обоих американских эсминцев официально обвинили в непреднамеренном убийстве. Кроме того, из-за аварий cвоего поста лишился командующий Седьмым флотом ВМС США вице-адмирал Джозеф Окойн. Также в сентябре 2017 года о намерении уйти в отставку из-за отсутствия карьерных перспектив на фоне аварий с эсминцами заявлял командующий Тихоокеанским флотом ВМС США адмирал Скотт Свифт.