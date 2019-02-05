В Астрахани судят за педофилию двух единороссов — экс-депутатов облдумы

В Астрахани в закрытом режиме начался судебный процесс в отношении двух бывших депутатов областной думы, членов "Единой России" Виталия Курскова и Игоря Поплевко, обвиняемых в педофилии.

По данным Следственного комитета РФ, на их счету 78 эпизодов изнасилований и действий сексуального характера в отношении детей; происходящее обвиняемые снимали на фотоаппарат и видеокамеру. Их 20-летняя соучастница, которая приводила в квартиру к Курскову детей, в том числе своих племянников, уже осуждена на 12 лет колонии.

Вечером 10 марта 2018 года в полицию Астрахани позвонила местная жительница, которая рассказала о том, что в соседнюю квартиру некий мужчина водит несовершеннолетних девочек. Полицейские приехали по названному адресу, но мужчина заперся изнутри и не открыл дверь. Он попытался сбежать, спрыгнув с балкона (квартира, которую он снимал, располагалась на втором этаже), там его и задержали. Как выяснилось, он снял квартиру в Ленинском районе Астрахани в марте 2017 года и стал водить туда 13- и 15-летних девочек, чтобы, как потом сообщит СК, "совершать в отношении них развратные действия".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух и более лиц). Впоследствии статей стало больше.

Мужчиной, на которого пожаловалась соседка, оказался 53-летний Виталий Курсков; в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года он также два раза приглашал в квартиру своего знакомого — 55-летнего Игоря Поплевко, который тоже, как установило следствие, "совершал в отношении потерпевших развратные действия и половые сношения".

Виталий Курсков — бывший депутат Думы Астраханской области третьего созыва, заседавшей с 2001 по 2006 год. В 2005 году он досрочно отказался от депутатского мандата, поскольку перешел на пост министра по топливно-энергетическому комплексу, природопользованию и охране окружающей среды Астраханской области (губернатором в этот период был Александр Жилкин). Курсков проработал на этой должности до 2007 года. Игорь Поплевко, второй обвиняемый по этому делу, — тоже бывший депутат облдумы третьего созыва. Оба фигуранта занимались бизнесом, оба до последнего времени состояли в "Единой России".

Согласно сообщениям Следственного комитета, Курсков и Поплевко обвиняются в 78 эпизодах преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста; насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; получение сексуальных услуг несовершеннолетнего; использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов).

В квартире, снятой Курсковым, сотрудники СК обнаружили фотоаппарат, видеокамеру, ноутбуки и электронные носители, содержащие более 1400 "изображений и видеозаписей порнографического характера", в том числе с участием детей. По данным телеграм-канала Mash, в квартире нашли "15 DVD-дисков с уже снятыми фильмами, несколько жестких дисков с рабочими материалами"; перед съемками, по информации Mash, Курсков опаивал своих жертв. Издание утверждало, что "мамы двух 15-летних девочек пожаловались в полицию, что их дочки рассказывают им „что-то странное“".

Дело было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел. С помощью видеозаписей были установлены личности десятерых детей, которым на момент совершения преступлений было от 8 до 17 лет. За их визиты Курсков платил им деньги. Помимо того, он договорился со своей 20-летней знакомой (в Ленинском суде Астрахани "Медузе" сообщили, что ее имя — Марина Якушева), чтобы она приводила к нему детей. Она приводила к Курскову в том числе своих племянников — 8 и 12 лет.

Уголовное дело в отношении Якушевой было выделено в отдельное производство. Ей было предъявлено обвинение в совершении 13 эпизодов преступлений по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, об изготовлении порнографии с участием детей, а также по редкой статье 122 УК РФ ("заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией"). 22 октября 2018 года она была признана судом виновной и получила с учетом досудебного соглашения о сотрудничестве 12 лет колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с детьми, на срок 15 лет, с ограничением свободы на полтора года.

15 января Виталия Курскова и Игоря Поплевко исключили из "Единой России" с формулировкой "за дискредитацию партии".

"Курсков и Поплевко подозреваются в вопиющем преступлении против детей. Я сама являюсь матерью и бабушкой и могу сказать — это преступление аморально и бесчеловечно, — заявила руководитель фракции „Единая Россия“ в думе Астраханской области Ирина Родненко. — Мне стыдно, что когда-то они были связаны с фракцией и были депутатами. Самое малое, что мы можем сделать, — это выгнать их из партии. Сейчас слово за судом, и я уверена, что преступники понесут самое суровое наказание".

В январе СК направил дело с обвинительным заключением в Ленинский районный суд Астрахани для рассмотрения по существу. Как сообщили "Медузе" в суде, процесс уже начался, заседания идут в закрытом режиме, поскольку речь идет о преступлениях против половой неприкосновенности. Дело ведет судья Сергей Агапов.