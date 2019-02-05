Россия обяжет собственников недвижимости в Крыму без гражданства РФ платить налоги на полуострове

Федеральная налоговая служба России собрала информацию о владельцах недвижимости в аннексированном Крыму, которые не являются гражданами России, чтобы собирать с них налоги.

"У нас есть информация по всем гражданам, которые не являются гражданами РФ, – заявил представитель ФНС России Роман Наздрачев. – Мы накладываем эту базу на объекты собственности, на использованное в течение года электричества, газа, и при заключении или перезаключении договоров с ресурсосберегающими организациями мы будем влиять либо на тарифную политику, но в первую очередь настраиваем нерезидентов уплачивать НДФЛ (налог на доходы физических лиц – НВ) на территории республики Крым".

По словам Наздрачева, большинство неграждан России в аннексированном Крыму переводят деньги на материковую Украину, не платя налоги в российскую казну.

"Самая распространенная схема – ищется российский поставщик, через гражданина Российской Федерации собираются с туристов денежные средства. Переправляются на территорию Украины и не облагаются налогом ни копейки, с этим должно быть покончено", – сказал он.

По данным УФНС, в Крыму на учете как нерезиденты уже состоят порядка 2 тысяч юридических лиц и около 60 тысяч физических лиц, которые имеют какое-либо имущество на полуострове.

В марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции. Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".