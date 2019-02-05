Российские военные отсудили у государства в ЕСПЧ более 200000 евро

Европейский суд по правам человека взыскал более 200 тысяч евро в пользу 48 бывших российских военнослужащих, которые по нескольку лет не могли получить от Минобороны положенные по закону квартиры.

Адвокат Константин Маркин, который представлял военных в ЕСПЧ, рассказал Настоящему Времени, что жалоба была подана еще в 2012 году в интересах 50 человек. Но двое из них отказались от претензий, так как за шесть с половиной лет все-таки добились обещанного жилья.

Большинство заявителей – военные пенсионеры и офицеры из Москвы, уволенные со службы по состоянию здоровья.

"Вы стоите в очереди, когда-нибудь дадут"

Приобретение жилья за счет государства гарантирует кадровым военным закон "О статусе военнослужащего". По словам Маркина, некоторые его доверители уволились со службы еще в середине 2000-х годов, другие – в начале 2010-х. Не получив вовремя обещанные квартиры, офицеры обратились в суды с исками к жилищным комиссиям воинских частей. Когда в 2008 году был создан Департамент жилищного обеспечения Минобороны – начали судиться с этой структурой.

"Они получали на руки положительное решение, но дальше ничего не происходило. Им говорили: "Поскольку вы стоите в очереди, когда-нибудь вам дадут жилье". Но не называли ни сроков, ничего. Они собирали данные о том, сколько домов Минобороны построено в Москве, и с этими сведениями уже подавали в суд на приставов за неисполнение решения суда – безрезультатно. Кто-то даже голодовки объявлял", – рассказывает адвокат Маркин.

В 2012 году офицеры объединились на одном из интернет-форумов бывших военных и подали в Европейский суд коллективную жалобу "Ананкин против России".

От двух до шести

Решение по жалобе принималось долго, так как на два года ее движение приостанавливали, говорит адвокат: "ЕСПЧ дал России возможность самостоятельно урегулировать последствия неисполнения решений на национальном уровне".

Россия воспользовалась этой возможностью: большинство заявителей получили квартиры в 2013 году, еще несколько человек – в 2015 и 2016 годах. Минимальный срок ожидания, говорится в решении ЕСПЧ, составил 2 года 9 месяцев, максимальный – 12 лет.

Правительство России, отвечая Европейскому суду, предлагало разные суммы компенсаций пострадавшим офицерам, и в большинстве случаев суд согласился с ними. Минимальная компенсация одному человеку – 1980 евро, максимальная – 6500 евро.

К моменту вынесения решения без квартир оставались четверо из 48 заявителей. Суд признал, что от действий Минобороны России пострадали все 48 человек (нарушена статья 13 Европейской конвенции – право на эффективную правовую защиту). Четверо оставшихся без жилья получили максимальные компенсации.

За время рассмотрения жалобы один из отставных военных, Константин Баженов, скончался. Но его вдова не отказалась от претензий и также получит компенсацию.

Общая сумма, которую должна будет выплатить военным Российская Федерация, – 207 343 евро.

Адвокат против Минобороны

Константин Маркин, который представлял в ЕСПЧ интересы оставшихся без квартир военных, в прошлом сам был на их месте.

В 2018 году Европейский суд принял решение о выплате ему 13500 евро в качестве компенсации по аналогичному делу: "В заявлении я указал сумму, потраченную на найм жилья в те годы, что не исполнялось решение, и собрал все нужные документы, поэтому компенсация оказалась значительной", – объяснил адвокат.

Еще раньше, в 2012 году, Большая палата ЕСПЧ приняла решение по другому нашумевшему иску Маркина к Минобороны. Бывший кадровый военный подал в суд на работодателя за дискриминацию, когда ему не предоставили отпуск по уходу за ребенком. ЕСПЧ признал права Маркина нарушенными и назначил компенсацию в размере трех тысяч евро.

По словам адвоката, Россия исполняет обязательства о выплате компенсаций в течение трех месяцев с того момента, как заявитель предоставляет в Минфин данные счета, куда ее можно перечислить.