Российский сенатор: страны Балтии вошли в состав СССР в соответствии с нормами международного права

Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление министра юстиции Эстонии Урмаса Рейнсалу. Ранее он заявил, что СССР оккупировал Эстонию, нарушив Тартуский мир, поэтому Россия обязана возместить причиненный ущерб.

”Думаю, что в Эстонии все давно понимают абсурдность подобных требований к России”, — цитирует Федеральное агентство новостей Клинцевича.

По его словам, речь не может идти ни о какой ”советской оккупации”, а тем более об ”ущербе” от нее, поскольку страны Балтии вошли в состав СССР в строгом соответствии с действовавшими тогда нормами международного права и двусторонними соглашениями. Клинцевич подчеркнул, что прибалтийские республики в советский период динамично развивались и получали приоритетное финансирование из федерального бюджета.

Тем не менее, обратил внимание сенатор, соответствующая тема периодически возникает в заявлениях эстонских властей. Клинцевич назвал причину, почему по его мнению в Таллинне снова подняли вопрос о ”советской оккупации”.

”Причина довольно проста: ее определенные круги, обслуживая интересы США и НАТО, ищут любой повод для ухудшения российско-эстонских отношений. И для них вторично, что такая политика бьет, прежде всего, по интересам своей страны, по ее безопасности”, — заявил он.