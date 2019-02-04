Скандал в России: суворовцы массово заболели эхинококкозом

В Суворовском училище в Ульяновске произошла вспышка эхинококкоза. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщила радиостанции "Говорит Москва" мать одного из курсантов учебного заведения.

По словам женщины, у некоторых студентов обнаружили "червей в легких". Она посетовала, что в выходные детей не обследуют, источник или очаг заразы до сих пор не найден, а на 500 суворовцев и 300 человек персонала в училище на данный момент работает всего один специалист по УЗИ.

Мать курсанта добавила, что эхинококкозом также болеет работник кухни и двое офицеров.

Заболевание учащимися эхинококкозом подтвердили в пресс-службе областного министерства здравоохранения. В ведомстве отметили, что медицинское обследование выявило эхинококкоз у 26 воспитанников училища.

Как отметил на своей странице в Facebook депутат Госдумы Алексей Куринный (родным городом которого является Ульяновск), причиной заболевания может быть либо халатность, либо диверсия. "Учитывая организованный характер питания, в данном случае речь должна идти либо о халатности (использовании недоброкачественных продуктов, ненадлежащей их обработке, загрязнении на этапе приготовления), либо об откровенной диверсии, когда зараженный субстрат был добавлен в пищу или воду намеренно", — считает он.

Как сообщалось, в январе в Рижской восточной больнице мужчине пришлось удалить 70% печени, пораженный эхинококком. Как объяснил врач больницы Арманд Сивиньш, поражение эхинококком может быть опаснее рака. На ранней стадии болезнь протекает бессимптомно. "Средства против паразитов чаще всего малоэффективны. Злокачественные образования обычно напоминают твердый узел, а гнездо эхинококков больше похоже на кисту, легко рвется, и микроскопические личинки могут расползтись по всей брюшной полости. И тогда могут быть два опасных осложнения. Анафилактический шок, который кончается смертью прямо на операционном столе, или образованием бесчисленного множества новых гнезд паразитов", — рассказал он.