Мадуро предупредил о возможной гражданской войне в Венесуэле

Каракас желает, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела Венесуэлы, заявил Мадуро в интервью La Sexta. В Европе призвали главу государства до 4 февраля объявить о новых президентских выборах.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война. "Все зависит от градуса сумасшествия и агрессивности северной империи и ее западных союзников", - заявил он в интервью испанскому телеканалу La Sexta, вышедшему в эфир в воскресенье, 3 февраля.

По словам Мадуро, официальный Каракас "желает, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела" Венесуэлы. "Мы готовы защищать нашу страну" и "не сдадим Венесуэлу", - добавил он.

Ранее в этот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил военное вмешательство США в ситуацию в Венесуэле. В интервью CBS глава Белого дома добавил, что отклонил просьбу Мадуро о встрече.

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70 процентов голосов. Его инаугурация прошла 10 января 2019 года. 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста против Мадуро. Спустя сутки председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

Европа настаивает на новых выборах президента

Временным главой Венесуэлы Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада и Австралия. 2 февраля о поддержке лидера венесуэльской оппозиции заявил первый высокопоставленный представитель армии - генерал ВВС Франсиско Янес Родригес.

Ряд европейских стран, включая Германию и Францию, настаивают на том, чтобы Мадуро до 4 февраля объявил об организации в стране новых выборов президента. В противном случае европейские державы угрожают также признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом.