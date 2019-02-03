Протесты против "мусорной реформы" прошли в десятках городов России

В десятках российских городов прошли акции протеста против "мусорной реформы", которая началась только месяц назад. По данным СМИ, самые крупные митинги прошли в Архангельской области.

Еще перед Новым годом демонстранты требовали оградить экологию русского Севера и отказаться от планов вывоза столичного мусора в Архангельскую область, однако теперь недовольство стала вызывать и "мусорная реформа", которая официально стартовала месяц назад и должна отразиться на платежках ЖКХ всех граждан России.

Акции 3 февраля организаторы называют всероссийским протестом. Согласно данным портала "Экопротест 3.02", митинги были согласованы по меньшей мере в 44 городах в десятках регионов страны.

Что такое "мусорная реформа"

В каждом регионе по плану должен появиться один оператор по вывозу и переработке твердых коммунальных отходов. Эти компании должны будут отвечать за содержание и своевременный вывоз мусора с городских свалок. Кроме того, они же должны будут и создавать условия для переработки мусора.

Расходы возлагаются на население. В квитанциях на оплату ЖКХ с февраля появится новая графа - "вывоз мусора".

В среднем каждому россиянину эта услуга будет обходиться в 120-130 рублей на человека (согласно заявлению вице-премьера Алексея Гордеева).

По данным издания "Коммерсант", на митинги в Новосибирске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске пришли до ста человек, организаторы митинга в Ярославле заявили о 300 участниках,

А вот в Архангельске - который стал одним из очагов протеста из-за планов построить на станции Шиес полигон для мусора, вывозимого из Москвы, - число протестующих составило около двух тысяч человек, утверждают организаторы. Независимого подтверждения этой информации нет. Протесты поддержали и жители небольших городов Архангельской области.

В городе Каргополь живет около 10 тысяч человек. Тысяча из них вышли на акцию «Россия — не помойка». Фото: smi302/Telegram pic.twitter.com/oxRW7i5mJR— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 3 лютого 2019 р.

Москве не разрешили

Самым крупным мог бы быть протест в Москве. Однако власти так и не согласовали акцию в центре города, которую рассчитывали провести активисты.

"Мы подали уведомление от 10 лиц на Пушкинскую либо Суворовскую площадь," - рассказывает Ольга Петрунина, один из организаторов митинга 3 февраля в Москве.

На уведомление пришел ответ о том, что у памятника Пушкину в центре столицы "отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия в форме митинга" на три тысячи человек, так как от него начинается один из экскурсионных маршрутов по Москве.

В предложенные мэрией Сокольники организаторы митинга для Москвы и Подмосковья переносить акцию не хотели. В итоге в Москве решено было провести собрание граждан у здания Префектуры ЦАО - постановление об этом выпустил глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.

На границе Таганского района, на заброшенной железнодорожной станции Бойня, строится объект, который, предположительно, станет мусорно-перевалочным кластером в цепочке перевозки московского мусора в другие регионы - в том числе в технопарк на станцию Шиес.

По словам Свиридова, подобные объекты строятся в Некрасовке, а также около Павелецкого вокзала. При этом официального объяснения, что за стройка идет на Скотопрогонной улице, активисты пока получить не смогли, поясняет Свиридов.

В ответ на запрос о кластере в Некрасовке Роспотребнадзор Москвы пояснял в январе, что там "будет проводится упаковка и перегрузка ТБО [твердых бытовых отходов] в железнодорожный транспорт без предварительной сортировки".

В данный момент на сайте экотехнопарка Шиес сортировка указана в качестве одного из этапов. Правда, в своем ответе Роспотребнадзор отмечает, что куда именно повезут мусор из Некрасовки, неизвестно.

Две телеги на Заречной улице

Когда все уже готовились к старту новой схемы обращения с отходами, стало понятно, что не все регионы успели выбрать операторов, отвечающих за вывоз отходов. Счетная палата уточняла, что как минимум десять регионов России оказались не готовы к реформе.

В итоге ряд регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, в декабре получили отсрочку для внедрения новой схемы по управлению бытовыми отходами.

Однако после 1 января во многих регионах, где успели выбрать новых операторов, местные жители стали жаловаться на то, что мусор подолгу не вывозят. При этом плата за вывоз мусора выросла. В частности, помойки переполнились в Туле, Новосибирске, Костроме и других городах.

Операторы объясняли задержки праздниками, но с окончанием каникул проблемы не закончились.

Например, по данным прокремлевского Общероссийского народного фронта, в поселке Затон Кировской области мусор не вывозили ни разу с Нового года. По данным активистов, в Затоне никогда не было "цивилизованных" контейнерных площадок, не появились они и с началом реформы.

"Эта территория регулярно страдает от половодья, поэтому хранящийся на земле мусор гарантированно окажется в воде. Раньше мусор складировали на телеги, которые по мере возможности вывозили на полигон. Но в конце 2018 г. старый полигон оказался вне закона. В результате две телеги на Заречной улице, а также территория вокруг них превратились в большую несанкционированную свалку," - говорится в сообщении ОНФ.

Сейчас плату за вывоз мусора с жителей Затона региональный оператор не взимает, но жители готовы платить, если система сбора и вывоза будет организована должным образом.

Проблемы с вывозом мусора подталкивают местных активистов с креативными протестам. В Красноярске из-за проблем с вывозом мусора местные жители решили отправить его в посылке местным чиновникам.

Их примером повторили активисты из Коряжмы. Одна из героинь видео Светлана Шенберг рассказала Би-би-си:" Идея появилась, когда увидели в интернете, как красноярские женщины отправили посылки депутатам. Только решили повеселее сделать ролик. Отправили нашему губернатору Архангельской области, его заместителю, ,который продвигает в нашу область мусор с Москвы, и Айман Тюкиной - она представитель защиты прав человека в нашей области. Отклик не получили," - говорит Светлана. Сейчас она - один из организаторов митинга 3 февраля в Коряжме.

Признают ли власти проблему?

На новую систему перешли 70 российских регионов, и единые компании-операторы по вывозу мусора уже работают, сказал министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин на заседании правительственной комиссии по отходам 31 января.

В шести регионах перестройку завершат в первом квартале этого года, а к началу апреля 90% регионов будет включено в реформу, пообещал министр.

Минприроды предложило рассмотреть вопрос о предоставлении регионам возможности проводить расчет только за фактически вывезенный мусор.

Еще одно предложение ведомства - введение принципа "лучше сортируешь, меньше платишь". В частности, предлагается уменьшать платеж за счет раздельного сбора сухих и мокрых (к примеру, органических) отходов. Вывоз сухих отходов для россиян может стать бесплатным.

В целом, по расчетам Минприроды, тариф на вывоз мусора можно снизить максимум на треть.