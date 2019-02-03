Белорусов с литовским шенгеном депортировали из Бельгии. Как работает правило первого въезда в ЕС?

В неприятной ситуации оказались граждане Беларуси, летевшие из Минска в Брюссель. С открытой литовской визой они совершили первый въезд в Бельгию, а не в Литву. В итоге их депортировали, пишет "Наша Нива", ссылаясь на информацию ont.by.

Станислав Суворов и три его товарища прибыли в Бельгию по приглашению. Он говорит, что у них было официальное приглашение из футбольного клуба "Брюгге", которое пограничники даже не взяли в руки и отдали обратно. Когда пограничники взглянули на паспорт, на визы, то у них возникли какие-то вопросы.

Затем были конвой, специальный автомобиль для задержанных, путь в изолятор временного содержания, где вместе с нелегалами и незаконными мигрантами со всего мира белорусы в общей сложности проведут трое суток.

"Нарушение визового законодательства шенгенской зоны", — примерно с такой формулировкой против них заведут административное производство.

Станислав Суворов: "Они нам там пытались объяснить, что первый въезд должен был быть в Литву, а только потом — в Бельгию. Мы объясняли, что в Бельгии мы на два дня, а затем полетим в Литву на более длительный срок".

Споры на тему, работает ли правило первого въезда, не утихают, сколько существует шенгенское соглашение. Речь идёт об обязательстве пересекать первой границу той страны, представители которой вклеивали визу в белорусский паспорт. Кто-то утверждает, что открывал визу в польском посольстве, а въезжал в Европу через Литву, обращался в испанский визовый центр и без проблем отправлялся прямиком на французские курорты. Историй много, но правило всё-таки одно.

Открываем пятую статью Визового кодекса Шенгенского соглашения. Компетенции государств, выдающих заветный шенген, определены всего в трёх пунктах. Выдавать визы может:

а) государство, чья территория выступает единственным местом назначения;

b) если поездка включает несколько стран, — государство, территория которого выступает основным местом назначения с точки зрения продолжительности или цели пребывания;

c) если основное место назначения не может быть определено, — государство, через внешнюю границу которого будет происходить въезд на территорию шенгенской зоны.

Белорусы, получив визы в литовском посольстве, прямиком полетели в Бельгию, а значит, визовый кодекс нарушили. Формально. Но ведь это деловая поездка, а на обратном пути белорусы собирались в Литву. Могли же планы измениться за пару часов до выезда? Что об этом думают в специальном управлении Европейской комиссии, которая регулирует миграционные процессы? Вот ответ:

"Мы не можем это комментировать. Выдача виз, а также отказ во въезде является компетенцией государства-члена, поэтому мы предлагаем вам связаться непосредственно с бельгийскими/литовскими властями".

Выдача виз и контроль за ними — это уже ответственность пограничников той страны, которые проверяют документы.

В случае с командировкой в Брюгге белорусы после вмешательства консула подписали бумаги, где согласились с нарушением, и прямо из изолятора уехали назад в аэропорт на рейс в Минск. Командировка сорвалась, остались лишь неприятные эмоции от общения с людьми в погонах.

Чтобы не вылететь в трубу с затратами на непредвиденные обстоятельства на отдыхе, рецепт для путешественника остаётся прежним – готовится к поездке, проверять каждую мелочь, даже если кажется, что всё в полном порядке.