Немцы предложили РФ "разместить ракеты за Уралом, чтобы они не смогли достичь Европы"

Ракеты 9М729 следует разместить так далеко за Уралом, чтобы они не смогли достичь Европы, полагают политики из правящих в ФРГ партий Родерих Кизеветтер и Рольф Мютцених.

Ведущие внешнеполитические эксперты правящих в Германии партий предложили свой вариант урегулирования спора между США и Россией вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Москве следует разместить пусковые комплексы для крылатых ракет 9М729 (по обозначению НАТО — SSC-8) как можно дальше на востоке РФ, считают эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) и заместитель председателя фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich). Оба политика высказали эту точку зрения отдельно друг от друга в двух интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), сообщается на сайте издания в воскресенье, 3 февраля.

Ракеты 9М729 следует разместить за Уралом настолько далеко, чтобы они не смогли достичь территории Европы, полагают Кизеветтер и Мютцених, указывая, что этот шаг мог бы восстановить доверие Вашингтона к Москве и привести к возобновлению переговоров о ДРСМД. Кизеветтер подчеркнул, что передислокация ракет 9М729 должна проходить под "строгим и продолжительным" контролем, так как перевезти их обратно в направлении Европы можно будет "практически за ночь".

Одновременно с этим оба немецких эксперта рекомендовали США в качестве ответного шага разрешить России проинспектировать американские ракеты-перехватчики в Румынии. Расширение противоракетной обороны США и НАТО вызывает у Москвы все большее беспокойство, отметил Мютцених.

США и Россия приостановили участие в ДРСМД

В Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила ДРСМД именно созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. Российские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 заправляют таким количеством топлива, что она не может преодолеть 500-километровый рубеж.

В декабре прошлого года США пригрозили выйти из соглашения, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По истечении этого срока, 1 февраля 2019 года, американский госсекретарь Майкл Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД.

В тот же день президент России Владимир Путин сообщил о "зеркальном ответе" Москвы и поручил МИД РФ и Минобороны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры об этом соглашении.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.