ФОТО, ВИДЕО: в ДТП в Калужской области пострадали 32 человека, большинство - дети

Утром в воскресенье, 3 февраля, 128-м км дороги Калуга - Вязьма автобуса опрокинулся в кювет. Поисково-спасательные работы на месте ДТП завершены, в результате автокатастрофы погибли семь человек и 32 пострадали, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"На данный момент поисково-спасательные работы завершены. Спасатели деблокировали 47 человек, из них семь человек погибли, в том числе четыре ребенка", - сказал представитель МЧС. Госпитализированы 25 человек, в том числе 24 ребенка, шестерых осматривают медики, одному пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно.

Девять человек, в том числе восемь детей, сейчас находятся в пункте временного размещения на базе школы в поселке Утешево. В Главном управлении МЧС по Смоленской области развернут телефон горячей линии, организована работа психологов на телефоне доверия ГУ МЧС России по Калужской обл.

Ранее ГИБДД сообщала о 20 пострадавших. По последним данным полиции, погибли четыре человека, в том числе один ребенок.

По информации МЧС, в 10:00 по Москве поступило сообщение о ДТП на 37-м км автомобильной дороги регионального значения в Калужской области в Бабынинском районе вблизи населенного пункта Извеково.

Силами пожарно-спасательных подразделений пострадавшие деблокированы. Для возможной эвакуации МЧС России подготовило два вертолета. "Два вертолета МЧС приведены в готовность", - сказал представитель МЧС. Около 09:15 мск на 3 февраля 128-м км дороги Калуга - Вязьма автобус опрокинулся в кювет, в результате чего, по предварительным данным МЧС, пострадал 21 человек, включая 20 детей.

По данным МЧС, автобус следовал по маршруту "Смоленск - Калуга". Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, в момент аварии в нем находились 47 пассажиров, включая 31 ребенка. Они ехали из поселка Ярцево в Калугу на соревнования.

Сотрудники центрального аппарата ГИБДД выехали на место аварии с аварии перевозившего детей автобуса в Калужской области "для выяснения всех обстоятельств", сообщило ТАСС позднее в воскресенье.

Следствие установит собственника автобуса, попавшего в ДТП под Калугой, и организаторов поездки, не обеспечивших безопасность детей, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. "Следствием будут устанавливаться собственник транспортного средства, а также организаторы и лица, которые должным образом не обеспечили безопасность детей", - сказала она. Глава Следственного комитета РФ направил на место ДТП с автобусом под Калугой криминалистов и следователей центрального аппарата ведомства.