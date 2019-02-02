Активистку "Открытой России" отпустили из-под ареста на похороны дочери

Следователи отпустили на похороны дочери активистку движения "Открытая Россия" Анастасию Шевченко, находящуюся под домашним арестом по обвинению в участии в нежелательной организации. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Ковалевич.

"У нас все через ходатайства, но следователи сами по-человечески отнеслись к этой ситуации", - сказал он. Похороны 17-летней дочери Шевченко пройдут 4 февраля в кругу семьи. Девушка скончалась 31 января в реанимации, куда попала с обструктивным бронхитом, от остановки сердца.

У нее была первая степень инвалидности, она получала стационарное лечение на протяжении 7 лет в специализированном интернате для детей с проблемами развития.

Большой резонанс вызвала информация о том, что врачи не пустили Шевченко к умирающей дочери. Сначала препятствия чинил суд, но затем она получила разрешение от следователя остаться в больнице до вечера 1 февраля.

Руководитель секретариата детского омбудсмена в Ростовской области Татьяна Княжева сообщила РАПСИ 31 января, что Шевченко все же успела увидеться с дочерью. Пресс-секретарь "Открытой России" Наталья Грязневич это подтвердила.

О том, что Шевченко смола навестить дочь, сообщила и уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. При этом она отметила, что "ребенок последнее время находился на попечении государства", а Шевченко навещала дочь "примерно два раза в год".

"Маму не пустили в момент, когда проводили реанимационные мероприятия уже в больнице, но мы обязательно уточним это, - приводит слова Кузнецовой РИА "Новости". - На следующий день мама была у девочки, а после ее ухода ребенка не стало. Это горе".

При этом Кузнецова предостерегла от "манипуляций" по этой теме и отметила, что ни к ней, ни к региональному омбудсмену Шевченко не обращалась.

В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью дочери Шевченко, но не стали комментировать ситуацию вокруг уголовного преследования. "Любая смерть - это трагедия, и мы приносим соболезнования всем ее родным и близким", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. "Судебный процесс мы оценивать не вправе и поэтому не будем этого делать", - добавил он.

Дело Шевченко

Уголовное дело по статье 284.1 УК РФ "Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной" возбуждается в России впервые. Статья предусматривает до шести лет лишения свободы. В списке "нежелательных организаций", подготовленном Минюстом России, значатся две британские организации со схожими названиями: Open Russia Civic Movement, Open Russia и OR (Otkrytaya Rossia).

О возбуждении дела против Шевченко стало известно 21 января. В тот же день у нее и еще нескольких активистов "Открытой России" в Ростове-на-Дону и Татарстане прошли обыски. 23 января Шевченко поместили под домашний арест.

Совет по правам человека при президенте РФ попросил Генпрокуратуру проверить законность возбуждения дела, так как Шнвченко не имеет отношения к британской организации "Открытая Россия", а является членом федерального совета одноименного незарегистрированного движения, действующего только на территории России.

30 января Шевченко предъявили обвинение. Согласно тексту постановления, которое приводит "Новая газета", после двух административных штрафов по ст. 20.33 КоАП (первый - за координирование дебатов движения в Таганроге в октябре 2017 года, а второй - за "собрание-лекцию" в апреле 2018-го перед выборами в ростовское Заксобрание) у нее якобы "возник преступный умысел".

По версии следствия, активистка воплощала этот умысел, советуя внедряться в протестные группы, предоставляя активистам бесплатную юридическую помощь и создавая тематические аккаунты в соцсетях. На митинге в ноябре она демонстрировала символику с акции "Надоел", основной целью которой, как отмечается в постановлении, была "дискредитация органов исполнительной власти".

Сама Шевченко на допросе сказала, что не понимает сущность предъявленного обвинения, назвала его политически мотивированным и отказалась от дачи показаний. Международная правозащитная организация Amnesty International признала активистку узницей совести.

1 февраля в Ростове-на-Дону прошел пикет с требованием декриминализировать статью о "нежелательных организациях" и прекратить уголовное преследование Шевченко. Как пишет "Кавказский узел", в нем приняли участие представители движения "Солидарность", партий "РПР-Парнас", "Гражданская инициатива" и других оппозиционных организаций.