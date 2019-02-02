Упавшая с крыши глыба льда убила женщину под Брянском

В Брянской области женщина погибла из-за падения на нее глыбы льда с крыши здания торгового центра, сообщает РИА "Новости". Инцидент произошел в городе Дятьково.

"Вечером 1 февраля 2019 года во время очистки крыши здания ТЦ "Вавилон" в городе Дятьково произошло падение наледи на 41-летнюю прохожую. От причиненных травм на следующий день женщина скончалась в больнице", — говорится в сообщении.

По информации источника, в момент происшествия женщина выходила из здания торгового центра с дочерью. Стоявший внизу охранник предупредил ее о том, что идти нельзя, там чистят крышу, но она якобы поторопилась выйти и попала под глыбу. У женщины остались трое детей 20, 17 и 14 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".