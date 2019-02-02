"Фонтанка": в Петербурге школьница получила сотрясение мозга. По словам девочки, ее ударила учительница

Медуза

В Санкт-Петербурге ученица школы для детей с ограниченными возможностями здоровья, у которой диагностировали сотрясение мозга, объяснила, что ее ударила учительница. Об этом сообщает "Фонтанка" без указания источника.

По данным издания, помощь врачей понадобилась восьмилетней ученице первого класса школы № 13. У нее диагностировали ушиб лба, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. "По словам ребенка, 31 января около часа дня школьницу ударила учитель продлённого дня", — пишет "Фонтанка". Руководство школы сообщение пока не прокомментировало. По данным сайта 78.ru, полиция проводит проверку.

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