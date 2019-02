В результате поисковых работ были спасены 182 человека, 108 лишились своих домов, сообщает Globo со ссылкой на отчет гражданской обороны и пожарной охраны штата. Сегодня, 1 февраля, спасатели ведут работы на месте трагедии седьмой день, однако признаются, что шансов найти выживших минимальны.

Дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в минувшую пятницу в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Потоки грязи хлынули в административные здания и жилые дома. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Бразильская горнодобывающая компания Vale, которой принадлежала дамба, объявила, что собирается отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

Происшествие случилось на хвостохранилище — комплексе сооружений, которые предназначены для хранения отходов обогащения полезных ископаемых (именно они называются хвостами), уточняет РБК.

По предварительным данным, большое число погибших в результате ЧП отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил 31 января президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя, отмечает ТАСС.

