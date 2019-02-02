США готовы вести с Россией диалог и рассчитывают на "прекрасные отношения" в будущем

США будут работать над вариантами военного ответа на нарушение Россией положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и взаимодействовать с союзниками и партнерами. После достижения приемлемых для всех сторон договоренностей о контроле над вооружениями Вашингтон будет готов наладить отношения с Москвой.

"Соединенные Штаты готовы участвовать с Россией в переговорах [по договоренностям] по контролю над вооружениями, которые обеспечат безопасность США, их союзников и партнеров, а также являются проверяемыми и подлежат обязательному выполнению", — цитирует ТАСС госсекретаря США Майкла Помпео, выступившего 1 февраля перед журналистами в Госдепартаменте. По версии шефа американской дипломатии, американский лидер Дональд Трамп "делает все возможное чтобы устранить риск распространения оружия массового уничтожения".

Также Помпео предупредил, что США со 2 февраля приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В этот же день США передадут России, а также Белоруссии, Казахстану и Украине дипломатическую ноту о приостановке своих обязательств по ДРСМД, заявил представитель вашингтонской администрации во время телефонного брифинга для журналистов.

Сам Дональд Трамп в распространенном письменном заявлении подтвердил, что США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией своих обязательств в рамках ДРСМД. Вместе с тем Трамп высказался о том, что США рассчитывают, "возможно, впервые" наладить прекрасные отношения с Россией на всех уровнях после того, как между Вашингтоном и Москвой будут достигнуты устраивающие обе стороны договоренности по контролю над вооружениями.

"Чтобы контроль над вооружениями отвечал национальной безопасности всех сторон, все они должны добросовестно соблюдать свои обязательства. Мы готовы взаимодействовать с Россией по контролю над вооружениями, чтобы такое взаимодействие соответствовало этому критерию, и, когда это будет достигнуто, возможно, впервые за все время наладить прекрасные политические, экономические, торговые и военные отношения. Это будет замечательно и для России, и для Соединенных Штатов, равно как и для всего мира ", — отметил американский лидер.