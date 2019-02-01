Трамп потерял "огромные деньги" за время своего президентства

В интервью The New York Times Трамп прокомментировал финансовый аспект своей должности. Он утверждает, что это его "крупнейшая потеря за все времена". Трамп также подтвердил, что намерен баллотироваться на второй срок.

Президент США Дональд Трамп заявил о больших финансовых потерях за то время, пока он выполняет обязанности президента. "Это не работа ради денег. Это одна из крупнейших потерь за все времена. Вы знаете, к счастью, мне не нужны деньги", — заявил он в интервью изданию The New York Times, которое было опубликовано в четверг, 31 января.

"Это невероятные цифры", — добавил он, говоря о своих потерях.

В то же время Трамп подчеркнул, что "любит свою работу" и опроверг слухи о том, что он по каким-то причинам не выдвинет свою кандидатуру на второй срок.

В интервью Трамп также вновь повторил свое утверждение о том, что не вкладывал средства в реализацию проекта строительства "Башни Трампа" в Москве. Кроме того, президент США заявил, что никогда не обсуждал со своим бывшим многолетним советником Роджером Стоуном Wikileaks украденные электронные письма, связанные с кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

Стоун был задержан 25 января. Согласно заявлению, размещенному на сайте министерства юстиции США, он мог быть прямо или косвенно причастен к публикации на портале Wikileaks почти 20 тысяч электронных писем, полученных после взлома сайта Национального комитета Демократической партии США летом 2016 года.