Более половины россиян считают реальной угрозу войны с другими странами, но надеются на армию

Более половины россиян (56%) считают, что для страны существует военная угроза со стороны других государств. 39% отрицают ее или сомневаются в ее существовании. Так или иначе, Армия России защитит страну, уверены респонденты, опрошенные "Левада-Центром" в декабре 2018 года.

С 2000 года наибольшую долю россиян, опасавшихся войны с другими странами, социологи фиксировали в январе 2015 года - после конфликта с Украиной, присоединения Крыма и введения Западом санкций в отношении РФ. Тогда угрозу ощущали 68% россиян.

В январе 2017 года о военной угрозе заявляли 58% респондентов.

На вопрос, способна ли российская армия защитить страну в случае реальной военной угрозы со стороны других государств, 88% отвечают положительно. Это максимальный показатель за все годы проведения опроса. В январе 2017 года таковых было ненамного меньше - 84%. Этот показатель не опускался ниже 80% с января 2015 года. В январе 2014 года такое мнение разделяли 60% опрошенных.

Напомним, в сентябре 2014 года до марта 2016 года Россия вела военную операцию в Сирии. Затем российские войска были выведены из САР, но не полностью.

В октябре 2016 года почти половина россиян (48%) опасались, что обострение отношений России с Западом, вызванное конфликтом в Сирии, может перерасти в Третью мировую войну.

Отметим, президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года оборонным возможностям страны и новейшим видам вооружений посвятил существенную часть своего послания Федеральному собранию.