Родить во Флориде: россиянки приезжают в США, чтобы произвести на свет ребенка

"Родильный туризм", целью которого зачастую является получение американского гражданства ребенком, породил целую индустрию.

Город Санни-Айлс-Бич на юге Флориды. Российские туристы Анна и Елена потягивают кофе вместе со своими мужьями. Рядом находятся их младенцы грудного возраста.

Обычная картина для места, ставшего желанным пунктом назначения для состоятельных иностранцев, желающих обеспечить своих детей американским гражданством.

Под тенью роскошных небоскребов, включая комплекс "Башни Трампа" (Trump Towers), можно увидеть целую армию хорошо одетых женщин, которые или беременны, или уже толкают перед собой первоклассные коляски. Большинство из них из России или других стран бывшего Советского Союза.

Климат, белый песок на пляжах и ослепительные бирюзовые воды – так обычно объясняют, почему женщины приезжают в этот городок с населением в 20 тысяч человек к северу от Майами, чтобы родить ребенка.

Но 34-летняя женщина, сообщившая лишь, что ее зовут Анна, более откровенна.

"Это ради американского паспорта", – говорит она журналисту AFP, улыбаясь. Она приехала сюда, будучи беременной Меланией, которой уже исполнилось два месяца.

Она и ее соотечественница Елена, родившая ребенка три месяца назад, рассказали, что приезд в США обошелся им в десятки тысяч долларов и потребовал нескольких месяцев планирования.

Привлекательность этого места понятна. Президенту Дональду Трампу это не нравится, но, согласно Конституции США, дети, родившиеся на американской территории, автоматически получают гражданство, что открывает возможности для учебы и работы, которые в ином случае были бы сильно ограничены.

Но почему именно Санни-Айлс-Бич?

"Здесь чувствуешь себя как дома, здесь много русских", – говорит Анна.

Когда ей исполнится 21 год, малышка Мелания сможет подать ходатайство о выдаче виз ее родителям для переезда в США. Это еще одна политика, которая вызывает недовольство у Трампа.

Тенденция породила большой бизнес. Компания "Майами-мама" из соседнего городка Халландейл-Бич организует поездки для российских матерей с 2009 года.

Из информации на сайте компании следует, что она организует все – от предоставления переводчиков и аренды жилья до медобслуживания и оформления документов. Услуги компании обходятся от 6900 до 49 тысяч долларов.

Согласно американскому иммиграционному законодательству, все это абсолютно законно.

Однако телекомпания NBC сообщала, что в 2017 году ФБР арестовало одного сотрудника "Майами-мама" за ложные заявления в федеральных документах с целью получения паспортов для детей.

Так называемый "родильный туризм" популярен не только среди россиян. Будущие родители из Китая на протяжении многих лет приезжают в Калифорнию, а жители Южной Америки, особенно бразильцы, предпочитают Флориду.

В 2015 году Центр иммиграционных исследований – консервативная организация, выступающая за ограничение иммиграции, – оценил, что на долю материнского туризма приходится около 36 тысяч родов в США в год.

Но достоверных данных о том, сколько граждан США появляются благодаря такой практике, нет.

В 2014 году Вера Музыка, глава компании, оказывающей содействие российским матерям в Майами, заявила газете Moscow Times, что в этом городе во Флориде ежедневно рождаются от 40 до 60 малышей, чьи родители являются гражданами России или бывших республик Советского Союза.

Санни-Айлс-Бич получил прозвище "Маленькая Москва" примерно в 2010 году, когда здесь начали появлятся русские салоны красоты, супермаркеты, рестораны и риелторы.

И хотя жители южных районов Флориды привыкли к вывескам на английском и испанском языках, в Санни-Айлс-Бич для них используется английский и русский – в первую очередь для агентств недвижимости, нотариусов, а также компаний, оказывающих "паспортные услуги".