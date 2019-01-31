Как сообщили итальянские СМИ в среду, власти Германии, Франции, Португалии, Румынии и Мальты подтвердили премьер-министру Италии Джузеппе Конте свою готовность принять мигрантов, передает dw.com.

Ранее Италия согласилась разрешить судну Sea Watch 3 заход в один из портов только в случае, если другие страны Европы заберут находящихся на нем мигрантов. Уже полторы недели судно дрейфует в Средиземном море неподалеку от Сиракуз на Сицилии.

Статьи по теме:
Германия готова принять спасенных в Средиземном море мигрантов  (4)
Великобритания обеспокоена рождественским наплывом нелегальных мигрантов на надувных лодках  (7)

29 января Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти Италии предоставить находящимся на борту мигрантам питание и воду, а также медицинскую помощь. Кроме того, 15 несовершеннолетних должны получить правовые консультации. При этом, по мнению суда, Италия не обязана пускать этих мигрантов в страну.

Итальянские власти доставили на судно для мигрантов питание, спальные мешки, одеяла, теплую одежду, средства личной гигиены.