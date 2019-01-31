Дочь арестованной активистки "Открытой России" умерла в реанимации

Дочь обвиняемой в сотрудничестве с "нежелательной организацией" активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко умерла в реанимации, об этом сообщает "МБХ медиа".

Накануне врачи не пустили Шевченко в реанимационную палату к дочери, хотя по закону должны пускать родственников в любое время. Шевченко с разрешения следователей провела минувшую ночь в больнице.

17-летняя дочь Шевченко — Алина — жила в интернате для детей с особенностями развития. 30 января ее срочно госпитализировали после временной остановки сердца.

30 января Анастасии Шевченко предъявили обвинение по статье об осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной в России (284.1 УК). 29 января суд постановил оставить Шевченко под домашним арестом. До этого активисту отправили под домашний арест до 20 марта. Ее защита просила освобождения под залог в 500 тысяч рублей, однако получила отказ.

21 января в отношении члена федерального совета «Открытой России» Анастасии Шевченко возбудили уголовное дело о деятельности организации, признанной в России нежелательной (284.1 УК). Вину активистка не признала. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что уголовное дело Шевченко является первым в России по 284.1 статье. 23 января Шевченко отправили под домашний арест.

Шевченко мать троих детей. Во время апелляции на арест активистка заявила, что инспектор ФСИН не позволяет ей вызвать врача к детям, а суд уже неделю отказывается рассмотреть ее просьбу о поездке в интернат к дочери-инвалиду. Только 30 январе ей позволили навестить дочь в реанимации и находиться с ней до 18 часов первого февраля.