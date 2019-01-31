МИД РФ: "Не может быть и речи" о международной миссии наблюдателей в Керченском проливе

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что "не может быть и речи" об отправке миссии международных наблюдателей в Керченский пролив для контроля за соблюдением международных правил судоходства. В начале января на это предложение канцлера Германии Ангелы Меркель согласился президент России Владимир Путин.

Тогда речь шла о допуске немецких и французских специалистов в Керченский пролив. Но сейчас Карасин утверждает, что договоренности были неправильно поняты:

"Об этом и речи не может быть, – ​сказал представитель МИД РФ агентству ТАСС. – Мы в качестве жеста доброй воли предложили одноразовую поездку экспертов, чтобы они потом доложили своему руководству. Но, к сожалению, это было воспринято как приглашение к более широкому танцу. Нас такой подход не устраивает".

По его словам, приглашение было "одноразовым":

"Мы в лице президента Путина предложили канцлеру Меркель, что

если они хотят направить одноразовую какую-то группу для того, чтобы

посмотреть, как обстоят дела на месте в Керченском проливе, то мы готовы это организовать. Но мы категорически против того, чтобы это увязывалось как-то с многосторонним форматом мониторинга, да еще включая Украину. То есть фактически раздувать формат до полномасштабной, долгосрочной миссии", – подчеркнул он.

18 января глава МИД ФРГ Хайко Маас передал представителям России документы с предложениями по Керченскому проливу, в российском дипломатическом ведомстве тогда заявили, что "будут их изучать".

Идея отправить международных наблюдателей в Керченский пролив появилась в декабре на саммите "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе, где Путин обсуждал захват российскими пограничниками 24 украинских моряков с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Сам захват произошел 25 ноября: три украинских корабля (бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу") сначала протаранили, а затем обстреляли силы российских военных. По утверждению украинских властей, это произошло уже после того, как корабли покинули 12-мильную зону у берегов России – то есть вне территории, которую Россия после аннексии называет своей.

Сейчас большинство захваченных моряков находятся в СИЗО "Лефортово" в Москве. Украина и сами они настаивают на том, что являются военнопленными, но в России им предъявлены обвинения в незаконном пересечении российской границы. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 28 декабря заявил, что "оснований считать арестованных моряков Украины военнопленными нет", и что речь идет "о деле, которое расследуется в связи с нарушением государственной границы РФ иностранными гражданами".

Лидеры Германии и Франции требуют от России "безопасного, свободного и беспрепятственного прохода всех судов через Керченский пролив", в том числе и для украинских судов.