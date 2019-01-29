Лидер "Океана Эльзи" Святослав Вакарчук не будет выдвигаться в президенты Украины

Украинский музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук объявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины на очередных выборах 31 марта 2019 года.

"Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в

стране. И чтобы расставить все точки над "I", снять все вопросы, официально заявляю: Я, Святослав Вакарчук, не буду принимать участия в президентских выборах 2019 года", – написал он на своей странице в фейсбуке в понедельник утром.

Вместе с тем это заявление не означает, что он прекращает заниматься общественной деятельностью. "Я не собираюсь стоять в стороне, – подчеркнул Вакарчук. – Каждый день, общаясь с людьми, я чувствую их разочарование и уныние. Я вижу, как коррупция и несправедливость разъедают нашу страну изнутри. Я вижу, как беспринципность политиков и жадность чиновников делают нашу страну слабее. Так не должно быть! И в наших силах это изменить".

Но, подчеркнул музыкант, "в джинсах" он лично может сделать для Украины больше, чем "надев галстук", и будет работать над тем, "чтобы проевропейские силы победили".

Вакарчука многие социологи включали в опросы как потенциального претендента на пост президента Украины. Однако ранее он уходил от ответов на вопросы о том, пойдет ли он на выборы.

Ранее о желании участвовать в выборах президента Украины сообщили:

комик Владимир Зеленский,

глава "Радикальной партии Олега Ляшко" Олег Ляшко,

обвиненный в коррупции глава Фискальной службы Украины Роман Насиров,

мэр Львова Андрей Садовый,

глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко,

экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко,

глава запрещенной в Украине Коммунистической партии Василий Симоненко,

лидер Социал-демократической партии, депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин.

А также несколько других кандидатов. Часть из них уже подали документы в ЦИК.