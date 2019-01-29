"Деньги, что ли, не нужны?": силовики вынуждали сотрудницу ФБК очернять Навального

Сотрудница Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Ольга Булаева заявила, что ее пытались завербовать представители силовых структур.

Она рассказала в выпуске YouТube-канале "Навальный Live", опубликованном 28 января, что находится в разводе и одна воспитывает двух дочерей. Кроме того, ее отцу требуется уход, поскольку он перенес инсульт, а ее маме недавно поставили диагноз "рак третьей стадии".

Когда на прошлой неделе Булаева возвращалась с работы и спустилась в вестибюль станции метро "Автозаводская", ее остановили двое сотрудников в форме дежурных по станции и, заявив, что у них есть на нее ориентировка, потребовали предъявить паспорт. Затем они затолкали ее в подсобное помещение в том же вестибюле.

Когда Булаева попыталась позвонить юристам, задержавшие ее сотрудники выхватили у нее из рук телефон и передали человеку, который их встретил. "Он представился Дмитрием, сказал, что пока я его не выслушаю, меня не отпустят", - рассказала сотрудница ФБК. Она потребовала от него предъявить документы и основание для ее задержания, но он сказал, что она не задержана, но ее юристы "ненастоящие и не помогут ей с уголовным делом". На вопрос, что за уголовное дело, он ничего не ответил.

Далее он заявил Булаевой, что в курсе ее сложной ситуации, и заверил, что может "помочь с лечением мамы и исправить финансовое положение в обмен на сотрудничество". Булаева из его слов поняла, что должна сливать им какую-то информацию о ФБК и писать очерняющие посты про Навального. В результате она заявила, что не станет с ними сотрудничать.

Тогда мужчина спросил, что он может сделать лично для Булаевой, и та ответила, что будет рада, если президент РФ Владимир Путин уйдет в отставку. "Его это разозлило. Он спросил: Ну что тебе, деньги, что ли, не нужны? Но я сказала, что я со своими проблемами разберусь сама, и тогда он начал угрожать" - рассказала Булаева. Мужчина, по ее словам, заявил, что если она кому-либо расскажет об этой беседе, он оставляет за собой право "принять меры", и, возможно, его сотрудники "заедут к ней на выходных".

После этого девушка отобрала у мужчины свой телефон и вышла из метро.

Фонд по борьбе с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, известен своими громкими расследованиями относительно доходов и коррупционных действий высокопоставленных чиновников. Одно из последних касалось крымского мясокомбината "Дружба народов". ФБК выяснил, что глава правительства Дмитрий Медведев распорядился назначить единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии малоизвестный крымский мясокомбинат, после чего закупочные цены на продукты выросли в два-три раза, а качество ухудшилось.

Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль, но поединок так и не состоялся, так как Золотову не подошло место и оружие для дуэли, выбранное оппозиционером, - в виде дебатов в прямом эфире любого телеканала. Глава Росгвардии заявил, что "на другое приглашал".

Что касается мясокомбината, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело на "Дружбу народов", а его проверку она ведет еще с мая совместно с Главной военной прокуратурой по инициативе ФСБ. Оказалось, что только по закупке сарделек и сосисок по госконтракту мясокомбината с Росгвардией цена была завышена на 3,4 миллиона рублей. Она выросла именно после того, как единым поставщиком продовольствия для Росгвардии в начале 2018 года стала компания "Дружба народов".