ВИДЕО: пьяный монах покалечил женщину в ДТП. Это назвали карой ей за спешку на "гулянку"

В Великих Луках Псковской области иеродиакон Андрей Парфенов, ехавший на Toyota Camry, вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Daewoo Nexia с тремя пассажирами, не считая водителя. У одной из пострадавших черепно-мозговая травма, сломаны ребра и раздроблены кости таза. Священнослужитель был пьян, хотя утверждает, что только "причастился".

Авария произошла в ночь на 12 января, пишет "МБХ-медиа". 43-летняя Екатерина Царева возвращалась с дочерью Анастасией и ее молодым человеком на машине друзей. За рулем был друг семьи. Екатерина сидела спереди, ее дочь с молодым человеком сзади. Около 00:30 на улице Фурманова из-за поворота навстречу вылетел автомобиль со священнослужителем и врезался в них на полной скорости.

Все произошло так быстро, что водитель Daewoo Nexia не успел принять никаких мер. "Удар пришелся на правую сторону, как раз туда, где сидела мама. Никто из пострадавших в нашей машине сознание не потерял, но мама оказалась буквально зажата на пассажирском сидении. Лицо было все в крови, лоб и подбородок рассечены. Ее было никак не вытащить, проезжавшие мимо водители даже с ломом пытались, но не получилось", - рассказала Анастасия. Позднее зажатую женщину вытащили спасатели с помощью спецоборудования. Врачи оказали ей первую помощь и затем госпитализировали.

Сразу после ДТП Анастасия с молодым человеком смогли выйти из машины и вызвать скорую, МЧС и полицию. Виновник аварии подошел к ним и сказал: "Извините, меня занесло". Он оказался иеродиаконом, заведующим канцелярией Великолукского Епархиального управления Андреем Парфеновым. У него в крови обнаружили алкоголь, по некоторым данным - 0,71 промилле при допустимых 0,16 промилле. Очевидцы ДТП отмечали, что чувствовали запах спиртного, находясь рядом со Парфеновым. Информацию об алкогольном опьянении иеродиакона изданию подтвердили и сотрудники МЧС.

У Екатерины Царевой диагностировали черепно-мозговую травму, переломы ребер и раздробленность костей таза. Она ожидает операции, которую могут провести только врачи Псковской областной клинической больницы. У Анастасии закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки и множественные гематомы, у ее кавалера - ушибы правой части тела.

"Бог покарал"

15 января Екатерину Цареву, находящуюся в больнице, посетил доктор теологии, помощник управляющего Великолукской епархии по взаимодействию с государственными и общественными организациями, протоиерей Александр Петряков, часто выступающий на телеканале "Спас".

Он заявил пострадавшей, что причиной аварии стало то, что ее покарал Бог. "Может быть, вы думали, о том, как быстрее домой приехать, выпить, на какую-нибудь гулянку сходить, а он так попытался вас остановить", - предположил протоиерей Александр и предложил женщине причаститься.

"Я ничего не пил, только причастился"

В тот же день в больницу приехал и виновник ДТП. Он просил прощения и показывал маленькую иконку с панели управления автомобиля, повторяя: "Вот, она нас всех спасла". Также священнослужитель рассказывал о тяжелом детстве и больных родителях. "Я ничего не пил, только причастился", - заявил он в конце своего посещения.

"Нам сказали, что 0,71 промилле - это бутылка водки, а причащаются одной ложкой кагора, - возмущена Анастасия. Она опасается, чтобы правоохранители не признали травмы матери легкими - в таком случае на иеродиакона заведут всего лишь административное дело.

По словам родных Царевой, уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека") до сих пор не возбуждено.

По данным сайта iLuki, в отношении священнослужителя составили два административных протокола.

В интернете опубликована запись видеорегистратора автомобиля пострадавших. На ней видно, как водитель сбавил скорость перед поворотом, а затем в него влетела вторая машина.

15 января представитель великолукской епархии Андрей Дерягин сообщил "МБХ-медиа", что иеродиакон Андрей Парфенов 12 января указом Преосвященнейшего Сергия, епископа Великолукского и Невельского, был временно запрещен в священнослужении до завершения следствия.

Ранее не раз сообщалось об авариях, произошедших по вине священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ). Одно из громких ДТП произошло январе 2017 года. Тогда центре Ростова-на-Дону пьяный священник устроил аварию, в которой пострадали два человека. Нетрезвый водитель Mitsubishi ASX допустил столкновение с движущимся в попутном направлении ВАЗ-21099, после этого оба автомобиля столкнулись с припаркованными возле дороги машинами. В итоге столкнулись семь автомобилей.

В мае того же года в Ульяновской области в двойном ДТП с участием двух мотоциклов и нескольких машин погибли три человека, в числе которых был настоятель храма игумен Флавиан. Он не справился с управлением мотоцикла и выехал на встречную полосу, врезавшись на большой скорости в автомобиль Renault Logan. Оба водителя погибли.

Следом за игуменом ехал другой мотоциклист, 1980 года рождения, как сообщалось - его брат. Он, как и священнослужитель, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Honda. Мотоциклист также скончался до приезда скорой. Водитель Honda, мужчина 1967 года рождения, остался жив.