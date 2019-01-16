Песков рассказал, как ругается Путин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос, может ли Владимир Путин использовать ненормативную лексику. Журналисты газеты "Аргументы и факты" спросили у представителя Кремля о деталях из жизни российского лидера, которые остаются обычно за кадром официальной хроники.

По словам Пескова, "как любой нормальный мужик", президент может выразить негативное отношение к тому или иному процессу или человеку". "Причем так, что кровь стынет", - заявил Песков в интервью изданию.

Представитель Кремля, отвечая на вопрос о хорошо поставленной речи Путина во время публичных выступлений, признался, что не знает, был ли у президента преподаватель по ораторскому искусству. "Но, с другой стороны, это все в основном основывается на опыте: Путин много выступает, много проводит переговоров <...> Не забывайте и про то, что он получил хорошее образование", - объяснил представитель Кремля, добавив, что Путин "человек, который не перестает учиться".