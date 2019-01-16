Чеченский министр заявил, что в республике не растут "зерна содомии", а геями прикидываются псевдочеченцы

Министр информации Чечни Джамбулат Умаров прокомментировал заявление российской ЛГБТ-сети о новой волне преследования гомосексуалов в республике. По его словам, это "сущая брехня", а гомосексуализма как явления в Чечне нет.

"Тут уже целый роман можно писать о приключениях этого сообщества, которое почему-то предпочитает быть притесненным в Чеченской республике. Это такой жирный аргумент, который они придумали. Не могут назвать имен, не могут назвать адресов, нет реальных показаний, нет никаких заявлений, вообще ничего нет, поэтому придумывают, что якобы в пабликах чего-то у них, в телефонах находят и так далее. Это все сущая брехня", - заявил Умаров изданию "Настоящее время" 15 января.

"Если бы даже такое было, то у них в телефонах никто ничего подобного никогда не находил бы, если бы действительно там были какие-то притеснения, если бы действительно их в Чечне находили. Это неправда. Нет, Россия не готова сейчас к вырождению, Россия, наоборот, сейчас пытается возрождаться, а не вырождаться, - подчеркнул министр.

По его словам, ни Кавказ, ни Чеченская республика в частности "ни ментально, ни как либо по-другому, ни идеологически, вообще никак, ни физиологически не воспринимает гомосексуализм, потому что он как явление это не имеет места сегодня в Чеченской республике".

"Мы не можем отвечать за людей, которые покупают чеченские паспорта с надписью "чеченец" и купленными прописками, приезжают туда, объявляют себя чеченцами, чтобы получить так называемые "позитивы" и статусы политических беженцев, они тут же прикидываются представителями этого движения", - отметил Умаров.

"Если ты гей и еще говоришь, что тебя притесняют, - тебя примет в принципе любая страна. Очень выгодно с технологической точки зрения, видимо, необходимо, чтобы слова "чеченец" и "гей" очень часто звучали друг рядом с другом", - уверен глава министерства.

"А мы к этому не готовы, мы будем с этим бороться. Не надо сеять эти зерна содомии на благословенной земле Кавказа. Не получится, они не прорастут", - констатировал Умаров, отметив, что "нормальная почва для того, чтобы эти зерна росли", находится "в развращенной Европе, где царит нигилизм и и принимается только то, что противно естеству".

"Поэтому оставьте Чеченскую республику в покое, никто там их не притесняет. Их там просто нет для того, чтобы их притеснять, в таком количестве. Откуда вы эти цифры находите - 40 человек, 50 человек?" - удивился Умаров.

"Не надо сеять зерна содомии на благословенной земле Кавказа". Министр информации Чечни прокомментировал заявления о новых преследованиях ЛГБТ pic.twitter.com/g5NadQSrSU— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) January 14, 2019

Накануне, 14 января, в российской ЛГБТ-сети рассказали, что с конца декабря 2018 года в Чечне идет новая волна задержаний мужчин и женщин, связанных с их предполагаемой или реальной сексуальной ориентацией. Организация сообщила о задержании около 40 человек и по крайней мере двоих убитых.

По словам директор программ российской ЛГБТ-сети Игоря Кочеткова, пострадавших незаконно удерживают в Аргуне, у них отбирают документы, чтобы они не могли выехать из Чечни, местная полиция делает все, чтобы задержанные не могли добиваться защиты в суде.

Кроме того, о новых задержаниях в Чечне людей, принадлежащих к ЛГБТ, сообщили в группе "А У Л" в соцсети "ВКонтакте" 10 января. "Прошу всех, кто еще на свободе, отнестись серьезно к этому сообщению и как можно скорее бежать из республики. Прошу обратиться к правозащитникам, СМИ, друзьям, которые вам могут помочь", - говорится в сообщении.

Первой об убийствах и массовых задержаниях гомосексуалов в Чечне сообщила "Новая газета" в начале апреля 2017 года. Вскоре издание обнародовало свидетельства людей, которые, как утверждается, содержались в секретной тюрьме для геев в чеченском городе Аргун. По данным газеты, их подвергали пыткам и другим видам жестокого обращения, вынуждая раскрыть информацию о других известных им представителях ЛГБТ-сообщества.

В феврале 2018 года специальный корреспондент "Новой газеты" Елена Милашина сообщила, что за минувший год Россию покинули 106 представителей ЛГБТ-сообщества, большинство из которых стали жертвами массовой травли геев в Чечне.

В декабре "Новая газета" опубликовала материал о деле русского гомосексуала - жителя Чечни, который был задержан в середине марта 2017 года полицейскими Грозного. Мужчину избили, требуя назвать имена тех, с кем он вступал в интимные отношения, после чего подвергли заключению в подвале управления полиции, а через две недели выпустили. В августе того же года он обратился в Следственный комитет, но там отказались возбуждать уголовное дело, несмотря на показания, подтвержденные материалами следствия.

При этом чеченские власти не раз заявляли, что в республике гомосексуалов нет, поэтому и их права никто не нарушает.