Число погибших при взрыве в Шахтах выросло до пяти, поисковая операция завершилась

При разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области обнаружили тело девушки, ставшей пятой жертвой этой трагедии. Как сообщили ТАСС в МЧС России, поисковая операция на этом завершена.

Как уточняет "Московский комсомолец", имя погибшей - Татьяна Пашутина, ранее она числилась пропавшей без вести. Таким образом в результате ЧП погибли пять человек: супруги Владимир и Ольга Пашутины, их дочь Татьяна, пенсионерка Людмила Власова и 31-летняя Виктория Ларикова. Муж и дочь Виктории доставлены в больницу.

В оперативном штабе сообщили, что многоквартирный дом осмотрит специальная комиссия, которая оценит не только пострадавший, но и соседние подъезды. В первую очередь внимание будет обращено на устойчивость лестничных клеток. "Чтобы понять, сколько квартир всего пострадало, насколько безопасен дом в целом", - сказал представитель штаба. По данным РИА "Новости", среда объявлена в Шахтах днем траура.

В течение дня власти намерены выплатить материальную помощь пострадавшим в результате взрыва газа. Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, которого цитирует ТАСС, 79 человек получат по 10 тысяч рублей, еще три человека получат выплаты в связи с полученным вредом здоровью. Кроме того, власти города открыли специальный счет для желающих перечислить деньги в помощь пострадавшим при взрыве.

Родственники женщины, погибшей при взрыве газа в городе Шахты Ростовской области и обнаруженной спасателями первой при разборе завалов, уже получили выплату в 1 миллион рублей. Жильцы дома получат по 30 тысяч рублей за утраченное имущество.

Артемов также уточнил, что двое пострадавших при взрыве получат 400 и 200 тысяч рублей. "При получении вреда средней тяжести выплата идет 400 тыс. рублей, легкой - 200 тысяч рублей. На сегодняшний день у нас два человека - это средней тяжести и один человек легкой. Думаю, что завтра все документы необходимые будут подписаны", - сказал он.

Артемов добавил, что как только завершается спасательная операция, муниципальная комиссия оценит тот вред, который был нанесен взрывом. "Соответственно при частичной утрате предметов общей необходимости люди получат 50 тысяч рублей, при полной - 100 тысяч рублей", - сказал он.

Взрыв бытового газа в девятиэтажном доме в городе Шахты Ростовской области произошел утром 14 января. В результате были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Из-под завалов спасены семь человек, включая ребенка. Из дома эвакуировали 140 жильцов, 43 из которых были спасены из пострадавшего подъезда.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Приоритетной версией ЧП рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа.

Это второй серьезный инцидент с бытовым газом за последние две недели. Днем 31 декабря 2018 года подобная трагедия произошла в Магнитогорске. Там жертвами обрушения подъезда стали 39 человек.

В жилых домах Москвы проверят работу газовых плит

В Москве до 23 января будет идти дополнительное внеплановое обследование состояния и работоспособности газового хозяйства во всех жилых домах, оборудованных газовыми плитами, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. "Такое решение принято в связи с серьезными происшествиями в жилом фонде разных регионов России, связанными с бытовым газом", - заявил заммэра, слова которого приводит "Интерфакс".

В Москве будет организован дополнительный инструктаж собственников помещений в многоквартирных домах и руководителей управляющих компаний, ответственных за эксплуатацию газового хозяйства, также москвичам вручат памятки по безопасной эксплуатации газового хозяйства в многоквартирных домах.

Для проведения обследования в каждом административном округе будет создана специальная комиссия, в состав которой войдут представители префектур и управ районов, управляющих компаний, АО "Мосгаз", Мосжилинспекции, департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы и ГУ МЧС России по Москве. Главами комиссий станут заместители префектов по вопросам ЖКХ и благоустройства.

Кроме того, Мосжилинспекция проведет проверки управляющих компаний на наличие заключенных договоров по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. При обнаружении замечаний и нарушений в домах будут приостанавливать работу газовой системы, по результатам работы комиссий будут подготовлены предложения по усилению мер безопасности газового хозяйства Москвы.