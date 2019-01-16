Россиян хотят обложить налогом на выезд за рубеж

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" выступила с инициативой по введению нового налога на выезд из страны для граждан России. Однако в Ростуризме не рады такому предложению.

"Письмо от ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" по вопросу введения налога на выезд за рубеж в Федеральное агентство по туризму до настоящего времени не поступало. Вместе с тем ведомство считает неотъемлемым право граждан России свободно выбирать направления турпоездок в соответствии со своими желаниями и возможностями, в том числе это касается путешествий за рубеж. Реализация этого права не должна облагаться никакими дополнительными налогами", - говорится в сообщении Ростуризма, которое приводит "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что искусственное ограничение конкуренции с выездными туристическими направлениями может стать фактором, негативно влияющим на процессы повышения качества туристского сервиса внутри страны. Кроме того, инициатива "Аванти" создает предпосылки для роста цен на продукты внутреннего туризма, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на советника главы Ростуризма Андрея Монакова.

Ранее движение "Аванти" направило в Госдуму, Совет Федерации и Ростуризм письмо с предложением ввести для россиян и иностранцев налог в размере 500 рублей за каждый выезд за границу. Вырученные средства в размере 35 миллиардов рублей предлагается тратить на развитие внутреннего туризма. Документ подписан президентом организации "Аванти" Рахманом Янсуковым.

Бизнесмены отмечают, что "сегодня созданы уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность". Между тем государство и без нового налога выделит в ближайшие семь лет около 500 миллиардов рублей на поддержку отечественного туризма, пишет агентство "Гражданские силы".

В соцсетях живо отреагировали на инициативу бизнесменов-патриотов. "Предлагаю также ввести налог на ходьбу, на ношение одежды и хождение без одежды, на кондиционеры и их отсутствие, на потребление пищи и справление нужды, на сон и бессонницу, на больничный лист и рождение детей. От указанных налогов освобождаются чиновники и депутаты всех уровней... ну и предприниматели всех мастей от наперсточников до международных финансовых мошенников", - написал интернет-пользователь Николай Богомолов.

Другой участник обсуждения предложил "ввести налог на тупые предложения". "Вы этими налогами и пенсионной реформой людей так разозлили, что скоро за вилы все возьмутся", - подытожил третий.

Добавим, в начале января Япония ввела налог в размере одной тысячи иен (около девяти долларов) на выезд из страны для иностранных туристов. Налог включат в стоимость обратного билета на самолет или судно наряду с другими сборами, пишет "Москва24".

В 2019 году российские туристы могут посетить без виз 119 стран мира, в числе которых почти все государства Южной Америки, некоторые государства постсоветского пространства, Турция, ОАЭ, Южная Корея, ряд стран Юго-Восточной Азии.

Российский паспорт занял 48-е место в рейтинге сильнейших паспортов мира, составленном компанией Henley & Partners. Соседние с Россией позиции заняли Микронезия, Босния и Герцеговина и Острова Палау.

При этом наибольшие преимущества в 2019 году получат обладатели японского паспорта. Без виз они могут посетить 190 стран мира. На втором месте оказались граждане Сингапура и Южной Кореи (по 189 стран). А третье место досталось французам и немцам, чьи паспорта позволяют без дополнительных бюрократических согласований посетить 188 стран. В десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Италия, Швеция, Великобритания, США, ОАЭ и Украина.

Труднее всех перемещаться по миру гражданам Ирака и Афганистана. Они могут посетить без виз только 30 стран мира.