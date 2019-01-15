Специалисты возобновили попытки вернуть контроль над телескопом "Спектр-Р"

Специалисты провели очередной сеанс связи с российским радиотелескопом "Спектр-Р", в ходе которого вновь попытались восстановить управление спутником. Об этом сообщил ТАСС советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

"На 21:30 по московскому времени программа понедельника выполнена в полном объеме. К сожалению, установить связь с аппаратом по командной радиолинии пока не удалось", - сказал он.

Ранее Блошенко пояснил, что "аппарат вошел в зону прямой радиовидимости с территории РФ", в связи с чем специалисты начали попытки установить связь со "Спектром" по командной радиолинии путем отправки более мощного сигнала, а также попытались выполнить сканирование по соседним частотам.

Аппарат находится в зоне радиовидимости сразу двух российских наземных радиолокационных станций - Медвежьи Озера и Уссурийск. "Это позволит обеспечить максимальную эффективность воздействия со станций на передатчик", - говорил Блошенко.

По его словам, в понедельник станция приема научных данных в Пущино видела несущий сигнал передатчика научных данных, что в очередной раз косвенно подтверждает работоспособность бортовой аппаратуры радиотелескопа. Ранее такой же сигнал был зафиксирован научной наземной радиолокационной станцией в США. В среду специалисты попробуют новый способ отправки команд на радиотелескоп. А во вторник сеанс связи пройдет по той же программе, что и в понедельник.

По информации источника ТАСС из ракетно-космической отрасли, на "Спектре-Р" вышел из строя третий резервный комплект приемо-передающего устройства, который нужен для приема команд управления от наземных станций. Ранее вышли из строя основной комплект и второй резервный командный передатчик. Без этих приемников спутник будет сохранять ориентацию, орбиту и другие основные параметры за счет автономной работы бортового компьютера, однако не сможет выполнять исследования. "Спектр-Р" производил необходимые операции только по команде с Земли.

По данным источников ТАСС в ракетно-космической отрасли, автономно спутник проработает на орбите минимум до лета, специалисты НПО имени С. А. Лавочкина будут продолжать попытки восстановить с ним связь в течение 1,5-2 месяцев.

О проблемах с аппаратом "Спектр-Р" стало известно 11 января. Академик РАН, директор Астрокосмического центра ФИАН (заказчик проекта "Радиоастрон", частью которого является "Спектр-Р") Николай Кардашев сообщил ТАСС, что от космического аппарата поступает сигнал, но есть проблемы с управлением спутником. Как уточнил руководитель научной программы проекта "Радиоастрон", член-корреспондент РАН Юрий Ковалев, она заключается в том, что с Земли не проходит команда на включение передатчика системы, отправляющей телеметрическую информацию и получающую управляющие команды. Он при этом отмечал, что спутник жив, питание у него на борту есть, научная аппаратура продолжает работу и есть смысл продолжать пытаться выйти с ним на связь.

13 января в ходе сеанса связи специалистам не удалось восстановить контроль над аппаратом.

В свою очередь, источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что причиной отказа командного передатчика радиотелескопа "Спектр-Р" могла стать космическая радиация, накопившаяся в электронике аппарата за годы полета.

В Роскосмосе сообщали, что радиотелескоп "Спектр-Р" превысил срок своей активной работы в 2,5 раза. Спутник был запущен в 2011 году, через три года срок службы радиотелескопа истек, однако было принято решение продлить его работу до конца 2019 года. В госкорпорации также сообщили со ссылкой на данные станции приема научных данных США, что бортовые системы российского радиотелескопа "Спектр-Р" работают штатно. Однако научные данные телескоп на Землю не передает.

Сеанс научных наблюдений, планировавшийся на 14 января, не состоялся, поскольку специалисты пока не решили проблему с отправкой команд аппарату. Сроки проведения следующего сеанса неизвестны и будут понятны, как только проблема будет решена, сообщил ранее источник в ракетно-космической отрасли.

Главная задача аппарата "Спектр-р" - интерферометрические наблюдения активных ядер галактик, пульсаров, квазаров, межзвездных газовых облаков. Это самый большой в истории космический радиотелескоп, он включен в книгу рекордов Гиннесса. "Спектр-Р" находится на эллиптической орбите с высотой апогея около 350 тыс. км.