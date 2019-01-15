В Киеве за поджог здания на территории Лавры задержали молодого бездомного

Украинская правда

Правоохранители задержали 24-летнего мужчину без определенного места жительства за поджог здания на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко в Facebook.

"Подозреваемый задержан. Это – 24-летний мужчина без определенного места жительства", - написал он. По словам Крищенко, мужчина, находясь в состоянии опьянения, поджег матрасы, которые были в здании. "К счастью, в пожаре никто не пострадал, огнем повреждено 400 квадратных метров площади. Не установлено повреждений каких-либо церковных ценностей", - написал он. Крищенко также добавил, что мотивы преступления мужчины не связаны с религиозными убеждениями. Статьи по теме: В Киево-Печерской лавре произошёл пожар, есть подозрения о поджоге Министр культуры Украины: из Киево-Печерской лавры исчезли ценные иконы По факту пожара открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (поджог) УК. Бездомному грозит до 10 лет лишения свободы.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Рекомендуем: