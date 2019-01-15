В Германии бастуют сотрудники Службы безопасности аэропортов: отложены сотни рейсов

В результате стачки отложены сотни рейсов, пострадают предположительно 220 000 пассажиров.

Сразу восемь аэропортов Германии во вторник, 15 января, охвачены забастовкой 23 000 сотрудников сферы обеспечения безопасности аэропортов, которая проводится по призыву крупнейшего немецкого профобъединения Verdi.

В полночь стачка началась в Гамбурге, Ганновере и Бремене. Во Франкфурте-на Майне персонал, отвечающий за безопасность аэропорта, прекратил работу с 2:00 до 20:00, в Дрездене — с 3:00 до 21:00, в Мюнхене с 3:30 до 24:00, в аэропорту Лейпциг/Халле — с 4:00 до 18:00 и в Эрфурте — с 6:00 до 22:00.

В связи с забастовкой в Германии российская авиакомпания "Аэрофлот"отменила во вторник, 15 января, 4 рейса из Москвы во Франкфурт-на-Майне, сообщила накануне пресс-служба перевозчика. Пассажиры будут отправлены последующими рейсами из Франкфурта и других аэропортов Германии сети маршрутов "Аэрофлота", говорится в сообщении.

Нынешняя забастовка в аэропортах — одна из самых масштабных в стране. "Сеть воздушного сообщения Германии может быть в этот день парализована ", — предупреждает Объединение немецких гражданских аэропортов ADV.

По данным организации, от стачки пострадают как минимум 220 000 авиапассажиров. В одном лишь Франкфурте-на-Майне, где акцию поддержат 5000 сотрудников, ответственных за контроль пассажиров и грузов, будут отменены 570 из запланированных 1200 рейсов прилета и вылета, сообщает пресс-служба эксплуатирующего предприятия Fraport.

Профсоюз Verdi добивается повышения зарплаты до 20 евро в час для 23 тысяч работников, отвечающих за безопасность в аэропортах. Работодатель считает это требование чрезмерным.