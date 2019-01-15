Amnesty International: власти Чечни вызвали массовые убийства геев

Международная правозащитная организация Amnesty International сообщила порталу Delfi о том, что власти Чеченской республики вызвали новую волну убийств людей, которые, по слухам, являлись геями или лесбиянками. С конца декабря, по данным организации, минимум два человека были замучены до смерти.

Amnesty International ссылается на информацию российской ЛГБТ-сети, которая распространила заявление о том, что с конца декабря было задержано около 40 человек. По словам представителя сети Игоря Кочеткова, задержания проводятся сотрудниками правоохранительных органов, а пострадавших незаконно удерживают в Аргуне. Местная полиция делает все возможное для того, чтобы они не могли выехать из республики или добиваться защиты в суде. У них отбирают документы, им угрожают фальсификацией уголовных дел как на них самих, так и на близких, а также заставляют подписывать пустые бланки.

Как пишет портал Newsru.com, началом новой волны преследований стало задержание администратора одной из групп в социальной сети "ВКонтакте" в конце декабря 2018 года. В этой группе общаются гомосексуалисты, живущие в республиках Северного Кавказа. За этим задержанием последовали и другие, информацию о которых Российская ЛГБТ-сеть начала получать в начале января 2019 года.

При этом российские власти до сих пор не провели эффективного расследования систематических преследований гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных людей, происходящих в Чечне начиная с весны 2017 года.

О том, что в Чечне начались новые задержания людей, принадлежащих к ЛГБТ, сообщается в группе "А У Л" в соцсети "ВКонтакте". "Прошу всех, кто еще на свободе, отнестись серьезно к этому сообщению и как можно скорее бежать из республики. Прошу обратиться к правозащитникам, СМИ, друзьям, которые вам могут помочь", — говорится в сообщении, датированном 10 января.

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов опроверг РБК сообщения о возобновившихся преследованиях геев. "Все это, если говорить литературным языком, неправда и дезинформация. В Чеченской Республике нет никаких тюрем и мест лишения свободы, не входящих в систему ФСИН", — заявил Каримов.

20 декабря 2018 года был опубликован доклад о тяжких нарушениях прав человека в Чеченской Республике, подготовленный профессором международного права Вольфгангом Бенедеком в рамках Московского механизма ОБСЕ.

В ходе своего расследования автор доклада опрашивал жертв, свидетелей, правозащитников и журналистов, при этом эксперту не позволили въехать в РФ. Доклад подтверждает факт систематических массовых задержаний в Чечне, незаконных удержаний в "секретных тюрьмах" и пыток. В докладе также констатируется участие в преследованиях силовых структур Чечни.

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов, по свидетельству многочисленных жертв, непосредственно курировал антигейскую кампанию. Министр юстиции РФ Александр Коновалов, выступая весной в ООН, в ответ на требование расследовать эти преступления, заявил, что нарушений в отношении чеченских геев найти не удалось, так как российские власти не смогли найти в Чечне самих геев.

Бенедек заявил о прямой причинно-следственной связи между общей ситуацией с положением ЛГБТ-сообщества в России и многочисленными жертвами кампании в Чечне. По его словам, федеральный российский закон о так называемой пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних был воспринят в Чечне как поощрение к прямому преследованию представителей ЛГБТ-сообщества.

Власти Чечни назвали доклад предвзятым и беспочвенным, заявив, что по материалам публикаций "отдельных СМИ" были проведены проверки, которые не подтвердили сообщения о массовых нарушениях прав человека. По словам представителей властей, визиты представителей ОБСЕ в Чечню носят формальный характер, а в итоговых докладах приводятся заранее заготовленные выводы.