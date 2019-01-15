Взрыв в многоэтажке в Ростовской области: нашли вторую погибшую

Два человека погибли и трое могут оставаться под завалами после взрыва в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области. По предварительным данным, в одной из квартир взорвался бытовой газ.

Сообщение о частичном обрушении дома на улице Хабарова поступило в МЧС в 06:18 в понедельник. По данным ведомства, в квартире на девятом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах.

Во вторник утром при разборе завалов спасатели обнаружили тело женщины - предположительно, хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв газа.

Тело первой погибшей - женщины, проживавшей по соседству вместе с мужем и ребенком, - было обнаружено накануне.

Всего в разрушенных квартирах проживали 12 человек, из которых семь были спасены. Судьба трех человек, проживавших в квартире на восьмом этаже, остается неизвестной.

"Пока нет доступа к одной из квартир, предположительно 68. На нее обрушилась квартира сверху. Там масштабный завал", - отмечали в оперативном штабе на месте ЧС.

"Взрыв бытового газа. Совершенно точно"

"Превалирующая версия - взрыв газа. Признаков теракта не просматривается", - заявил Интерфаксу представитель штаба по ликвидации последствий аварии.

Неофициально в штабе пояснили, что речь может идти о неисправности либо ненадлежащей эксплуатации газового оборудования.

"Это взрыв бытового газа. Совершенно точно", - заявил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В ведомстве сообщили, что в рамках расследования в газоснабжающей и управляющей компаниях проводятся обыски.

Уголовное дело о взрыве газа в жилом доме в Ростовской области будет расследовать Главное следственное управление по СКФО. По поручению Александра Бастрыкина работу опытных следователей и криминалистов на месте происшествия лично организует руководитель ГСУ СК России по СКФО pic.twitter.com/XBAHLioyGq— Следственный комитет (@sledcom_rf) January 14, 2019

Спасатели эвакуировали из пострадавшего дома 140 человек. Накануне на заседании оперативного штаба было заявлено, что девятиэтажный дом может обрушиться, спасатели проводят работы по укреплению здания.

По уточненным данным, в результате взрыва оказались повреждены 16 квартир, четыре из которых подверглись наиболее сильным разрушениям.

Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, девятиэтажный многоквартирный дом в Шахтах был построен в 1993 году.

⚡ Если сравнить фотографии того, как выглядел дом до взрыва, можно оценить масштаб разрушений. Пострадали не два, а три этажа. Тем временем в Следкоме РФ по факту взрыва возбудили уголовное дело. Все подробности — в трансляции: https://t.co/cbTc1y4dlo#Шахты #взрыв pic.twitter.com/88Rt8Hy4Y1— 161.ru (@161ru) January 14, 2019

После взрыва в Магнитогорске

За 2017-2018 годы в России произошло по меньшей мере 45 случаев взрывов бытового газа в жилых домах, которые привели к жертвам и пострадавшим.

39 человек погибли в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске в Челябинской области, произошедшего в ночь на 31 декабря. Причиной обрушения также признали взрыв бытового газа.

"Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых [для экспертизы] фрагментах не обнаружено", - сообщали в СКР.

Как говорил мэр Магнитогорска, взрыв, скорее всего, произошел на втором-третьем этаже десятиэтажки, и далее сработал эффект "карточного домика", в результате чего обрушился целый подъезд.

Поисково-спасательные работы в Магнитогорске продолжались четверо суток.

9 января губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что пострадавший от взрыва дом сносить не будут. Он заверил, что эксперты подтвердили безопасность проживания в уцелевших подъездах.