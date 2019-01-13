Переименование Македонии поставило под вопрос судьбу правящей коалиции в Греции

Представители партии "Независимые греки" (АНЭЛ) выходят из состава греческого правительства, передает ТАСС. Об выходе объявил в воскресенье лидер партии, министр национальной обороны Греции Панос Камменос. После встречи с премьер-министром Алексисом Ципрасом он сообщил, что поблагодарил премьера Ципраса за четырехлетнее сотрудничество и заявил, что не может поступиться принципами.

На встрече обсуждалась судьба кабинета после одобрения парламентом Македонии изменений в конституции, предусматривающих переименование соседней с Грецией страны в Северную Македонию.

"Независимые греки" выступают категорически против передачи соседней стране права официально использовать в своем названии слово "Македония". После встречи с премьером Камменос заявил журналистам, что поблагодарил Ципраса за четыре года сотрудничества, в ходе которых правительство в составе партий СИРИЗА и АНЭЛ вывели страну из меморандумов с международными кредиторами.

"Эта первая цель была достигнута, однако тема Македонии не позволяет мне не пожертвовать своим креслом", - подчеркнул министр и пояснил, что его партия выводит своих министров из состава кабинета.

"Я поблагодарил премьер-министра за сотрудничество и объяснил ему, что по этой общенациональной теме наше сотрудничество не может продолжаться. АНЭЛ выходит из правительства", - подчеркнул Камменос, слова которого приводит Афинское Македонское агентство новостей.

При этом политик уточнил, что подробности сообщит на пресс-конференции, которую проведет вскоре в одной из центральных афинских гостиниц.

Камменос ранее заявлял, что он категорически против Преспанского соглашения со Скопье, но не отказывает в поддержке правительству.

Местные СМИ сообщают, что Ципрас поставит вопрос о доверии правительству в парламенте до того, как соглашение со Скопье поступит на ратификацию в греческий парламент.

Предполагается, что дискуссия по вопросу о вотуме доверия кабинету начнется в парламенте во вторник и завершится голосованием в четверг. Судьба кабинета продолжает оставаться неясной.