Из Азербайджана депортировали девять россиян: обвиняют в незаконной пропаганде христианства

Министерство внутренних дел Азербайджана сообщило 12 января, что правоохранительные органы страны выслали из страны девять граждан России. Их обвиняют в организации незаконных религиозных собраний и пропаганде христианства.

"В результате оперативных действий выявлен факт организации незаконных религиозных собраний со стороны девяти граждан Российской Федерации в одном из домов в Бинагадинском районе Баку", – говорится в сообщении ведомства. В доме был проведен обыск, в ходе которого были изъяты "пять книг религиозной направленности (пропагандирующей христианство), 113 компакт-дисков и 28 тысяч визитных карточек".

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На россиян заведено дело по статье 515 УК Азербайджана "Нарушение правил создания и деятельности религиозных структур".

К какому именно течению принадлежат высланные россияне и что именно они пропагандировали – пресс-служба не сообщает.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Азербайджан "не должен" препятствовать въезду граждан РФ по этническому признаку, в частности россиян с армянскими корнями, и проводить "дискриминационную политику по этническому признаку в отношении граждан РФ".

"В прошлом году нам стало известно как минимум о 16 случаях отказа во въезде в Азербайджан российским гражданам по этническому признаку, – заявила представитель российского ведомства. – При этом российские граждане подвергались многочасовому задержанию в аэропорту, а затем насильственно высылались из страны без указания официальных причин. Подобные случаи, к сожалению, становятся уже традицией, при этом традицией, к сожалению, нехорошей и неправильной".