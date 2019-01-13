NYT: ФБР проверяло, не работает ли Трамп на Москву

Белый дом подверг резкой критике сообщение газеты New York Times о том, что ФБР проверяло, не работал ли Дональд Трамп секретно на Москву.

Сотрудников правоохранительных органов обеспокоило поведение Трампа в мае 2017 года, когда он уволил директора ФБР Джеймса Коми, пишет газета.

Взрывоопасное расследование

Как сообщает New York Times, цель расследования была довольно взрывоопасной: контрразведке нужно было решить, не представляют ли действия Дональда Трампа возможную угрозу национальной безопасности США. Контрразведчики, как пишет газета, пытались определить, не работал ли Трамп осознанно на Россию и не попал ли он невольно под влияние Москвы.

Как утверждает New York Times, ссылаясь на свои неназванные источники, агенты и высокопоставленные сотрудники ФБР начали с подозрением относиться к связям Трампа с Россией в ходе президентской кампании 2016 года, но откладывали начало расследования — отчасти потому, что не знали, как вести столь щекотливое и масштабное следствие.

Однако действия президента в период перед и после увольнения Коми в мае 2017 года, и особенно два случая, когда Трамп увязал это увольнение с расследованием российского вмешательства в выборы, послужили для контрразведки толчком к началу расследования.

"Это абсурд"

Сам Дональд Трамп заявил, что не было ни повода, ни оснований для такого расследования. "О, только что узнал из провальной New York Times, что бесчестные бывшие руководители ФБР, почти все уволенные или вынужденные уйти из агентства по очень плохим причинам, открыли в отношении меня следствие — без причин и доказательств, после того как я уволил лжеца Джеймса Коми, полную дешевку!" — написал Трамп в "Твиттере".

"Это абсурд", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

"Джеймс Коми был уволен, потому что он запятнал себя как предвзятый халтурщик, а его заместитель Эндрю Маккейб, который был тогда ответственным, — известный лжец, уволенный самим ФБР, — говорится в заявлении Белого дома. — В отличие от президента Обамы, который позволял России и другим иностранным противникам помыкать Америкой, президент Трамп ведет себя с Россией жестко".

В 2016 году спецслужбы США пришли к выводу, что Россия организовывала кибератаки и распространяла в соцсетях фальшивые новости с целью повысить шансы Дональда Трампа и навредить его сопернице на президентских выборах Хиллари Клинтон.

Что именно расследовало ФБР?

New York Times пишет, что в основе расследования, кроме прямых интересов контрразведки, была и уголовная составляющая. Уголовный аспект расследования затрагивал непосредственно решение Трампа уволить Коми. Нужно было установить, не препятствовал ли Трамп таким образом правосудию.

На слушаниях в конгрессе бывший директор ФБР Коми заявил, что Трамп сказал ему "я ожидаю преданности" и попытался заставить его свернуть расследование в отношении бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

В декабре 2017 года Флинн признался, что солгал, рассказывая о своих контактах с послом России в США.

Какова дальнейшая судьба этого расследования?

Газета утверждает, что результаты этого расследования ФБР вылились в общее расследование возможного сговора представителей избирательной кампании Трампа с Кремлем с целью повлиять на исход президентских выборов 2016 года.

Это расследование ведет специальный прокурор Роберт Мюллер. Он был назначен на эту должность через несколько дней после увольнения Коми. Трамп категорически отрицает какой-либо сговор с Россией и называет расследование Мюллера "величайшей в истории политической охотой на ведьм". Тем не менее в ходе расследования перед судом предстало несколько соратников Трампа.

Расследование Мюллера: кто был обвинен?

1. Осужден: Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штата Трампа. В ожидании приговора (финансовое мошенничество).

2. Признали вину:

- Майкл Коэн, бывший юрист Трампа. Тюремное заключение (мошенничество, нарушение избирательного законодательства)

- Майкл Флинн, бывший советник по нац. безопасности. В ожидании приговора (солгал ФБР)

Рик Гейтс, бывший член предвыборной команды Трампа. В ожидании приговора (финансовое мошенничество, солгал ФБР)

- Алекс ван дер Зваан, голландский юрист. Тюремное заключение (солгал ФБР)

- Джордж Пападопулос, бывший советник предвыборной кампании Трампа. Тюремное заключение (солгал ФБР)

- Ричард Пинедо, программист. Тюремное заключение (кража личных данных)

3. Предъявлены обвинения:

- 13 гражданам России, связанным с Агентством интернет-исследований (заговор с целью обмана США)

- 12 российским сотрудникам ГРУ (взломы серверов Демократической партии)

Константину Килимнику, россиянину, бывшему помощнику Манафорта (препятствие правосудию)

Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн получил три года тюрьмы за финансовые нарушения в ходе избирательной кампании и мошенничество.

Главе избирательной кампании Полу Манафорту грозит до 10 лет тюрьмы по делу о российском вмешательстве. По другому делу — о банковском мошенничестве и уклонении от налогов — он может получить семь лет лишения свободы.

Как пишет New York Times, остается неясным, завершилась ли та часть расследования, которую вела контрразведка. В своей статье газета ссылается на неназванных бывших представителей правоохранительных органов, других лиц, знакомых с этим расследованием, и на показания, данные конгрессу бывшим главным юрисконсультом ФБР, адвокатом Джеймсом Бейкером.