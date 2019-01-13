Франция: на новые протесты "желтых жилетов" вышли 80 тысяч человек

Во Франции девятые выходные подряд проходят многотысячные антиправительственные протесты. На улицы Парижа 12 января вышли тысячи сторонников движения "желтых жилетов".

Полиция применила слезоточивый газ на Елисейских полях, перекрыт вход на площадь Согласия. Вблизи Триумфальной арки был также задействован слезоточивый газ — после того, как некоторые протестующие начали бросать в стражей порядка взрывпатроны, сообщил представитель полиции. По всей стране за безопасностью на акциях следят 80 тысяч полицейских, в том числе 5 тысяч — в столице.

Акции по всей стране насчитывали 84 тысячи участников, в том числе 8000 — в Париже, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные МВД Франции. В столице в связи с протестами, по информации полиции, задержаны 75 человек, по всей стране — сто, 82 из которых оставлены под стражей. Основные причины — обнаружение оружия и других запрещенных при контроле, а также присоединение к группе лиц, предположительно намеревавшейся применить насилие.

Один из крупнейших протестов проходит также в городе Бурже, где призыву "желтых жилетов" последовали более пяти тысяч человек. В Страсбурге в протестном шествии приняли участие от 1500 до 2000 демонстрантов. В городе Ниме на юге Франции, как и в Париже, произошли столкновения демонстрантов с полицией, которая применила слезоточивый газ и резиновые пули. В результате несколько человек пострадали.

Протесты "желтых жилетов", которые вспыхнули в ноябре 2018 года и уже в конце декабря пошли на убыль, теперь вновь начинают набирать силы, отмечают наблюдатели. В прошлую субботу, 5 января, в демонстрациях во Франции приняли участие около 50 тысяч человек.

Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.