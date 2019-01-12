В результате взрыва в центре Парижа есть погибшие

В булочной, расположенной в многоэтажном доме в центре Парижа, в субботу, 12 января, прозвучал мощный взрыв, в результате погибли двое пожарных, сообщила парижская прокуратура.

Ранее сообщалось, что как минимум 36 человек получили ранения, причем пять из них находятся в критическом состоянии. По данным местной полиции, происшествие произошло на улице Тревиз в 9-м округе французской столицы. Судя по всему, его причиной была утечка газа. Незадолго до взрыва туда из-за запаха газа была вызвана противопожарная охрана.

Сразу после взрыва в здании вспыхнул огонь. К месту происшествия прибыли около 200 пожарных и примерно 100 полицейских. В доме и близлежащих зданиях взрывной волной выбиты оконные стекла.

Несколькими часами ранее городские силы безопасности были приведены в состояние повышенной готовности в связи с очередной демонстрацией движения "Желтые жилеты", запланированной на 12 января По информации агентства dpa, безопасность во время этой акции будут обеспечивать 5000 служащих полиции.