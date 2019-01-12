Парламент Македонии одобрил изменение названия государства

Депутаты Собрания (парламента) Македонии проголосовали за изменение названия республики. Данное решение было принято в пятницу в ходе 75-го заседания парламента, передает "Интерфакс".

"По итогам голосования законопроект о конституционных изменениях, за который проголосовали 81 из 120 депутатов, считается принятым", - объявил глава парламента Талат Джафери.

Теперь эта страна будет наименоваться "Республика Северная Македония". В текст основного закона также внесены положения об уважении "суверенитета, территориальной целостности и политической независимости соседних стран". Кроме того, в конституции декларируется стремление Скопье заботиться о культурных, экономических и социальных правах членов македонского народа и всех граждан за рубежом без вмешательства в суверенные права других государств.

Ситуация вокруг названия этой бывшей югославской республики препятствовала вступлению Македонии в ЕС и НАТО. Против названия Республика Македония категорически выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией. В силу этого после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии Македония была принята в ООН под названием Бывшая югославская республика Македония, а на греческих картах она называлась Скопия - по названию столицы страны Скопье.

17 июня 2018 года главы МИД Македонии и Греции во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония".

30 сентября в Македонии прошел референдум по вопросу об утверждении соглашения. В ходе плебисцита 91,5% участвовавших в нем поддержали идею о переименовании страны, но из-за низкой явки примерно в 37% при необходимом пороге в 50% ЦИК признал референдум не состоявшимся.

Однако плебисцит носил рекомендательный характер, и затем вопрос о переименовании страны и внесении соответствующих поправок в конституцию был вынесен на рассмотрение парламентариев.

Теперь аналогичное голосование по данному соглашению должно состояться в парламенте Греции.